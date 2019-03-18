特朗普批評通用關閉工廠行為：對國家不忠誠

中評社北京3月18日電／據美國大全新聞網3月17日報道，特朗普於3月16日和17日在社交媒體上連續發布了兩條推文，加大給通用公司施壓，敦促其重開近期關閉的俄亥俄製造工廠。據報道，該工廠關閉導致了1700人失業。



特朗普要求通用公司重開美國俄亥俄州的洛茲敦工廠，否則就找一個新的工廠主，並要求持通用公司“必須迅速行動”。他表示，通用公司讓美國失望，同時還聲稱，“更好的”汽車製造商正湧入美國。



此外，特朗普對日本豐田汽車公司在美國投資的行為表示讚賞，似乎是以此來襯托通用公司對這個國家的忠誠度還不如一個日本汽車製造商。



通用公司3月17日沒有對此言論做出回應。



據報道，洛茲敦工廠關閉已經成了俄亥俄地區的一個熱點問題。如果特朗普於2020年尋求再次競選總統，那麼俄亥俄州將是關鍵。2016年總統大選時，特朗普在俄亥俄州獲勝。雖然在普選時輸給了希拉里，但特朗普在俄亥俄州贏得了足夠的選票最終幫助他成為總統。



這可能是特朗普與俄亥俄州立法者一道讓洛茲敦工廠重開的原因之一。特朗普發布的兩條推文是目前他對通用公司做出的最尖銳的評論。



特朗普曾抨擊過其他幾家美國公司，指責它們並未全力幫助美國經濟獲得發展，但他在這一點上也只是嘴上說說，並沒有真正的懲罰行動。例如，特朗普曾公開要求蘋果把在中國的大部分工廠遷移回美國，但美國仍然選擇在海外生產iPhone和其他大部分產品。



俄亥俄州長、共和黨人邁克•德溫於上周對通用公司將重開洛茲敦工廠表示懷疑，但他表示，通用暗示其正在和另一家公司討論該廠址的使用事宜。



自53年前通用公司建立了洛茲敦工廠以來，這家工廠已經製造了超過1600萬輛汽車。但通用公司作為大規模重組行動的一部分，於3月初關閉了這家工廠。通用公司還打算明年初關閉北美的其他四個工廠。



（來源：環球網）