習近平主席回信意大利羅馬國立住讀學校師生

圖片來源網絡 中評社北京3月18日電／在中國國家主席習近平即將對意大利進行國事訪問之際，意大利羅馬國立住讀學校校長雷亞萊和8名高中學生致信習近平主席，表達了對習近平主席來訪的熱切期盼和從事中意友好事業的良好意願。習近平主席給該校師生回信，勉勵他們做新時代中意文化交流的使者。



習近平在信中說，你們的來信收到了，看到同學們能用流暢的中文表達自己的所思所想，我很高興。



習近平在信中說，你們學校成功開辦中文國際理科高中，培養了一批有志於中意友好事業的青年。同學們在信中介紹，通過孔子課堂項目有機會近距離了解中國，看到了世界的廣闊與多元文化的價值。這是你們通過學習實踐得來的收獲。你們立志促進中意青年思想對話和文化交流，促進中意人民友誼，我對此十分讚賞。希望你們做新時代的馬可·波羅，成為中意文化交流的使者。



習近平在信中說，青春總是與夢想相伴而行。你們即將高中畢業，邁入大學校園。願你們青春正好、不負韶華，都能成就夢想。歡迎你們來華學習和工作，希望中國也能成為你們的圓夢之地。



意大利羅馬國立住讀學校是意大利久負盛名的學校，該校2009年開設五年制中文國際理科高中，設有意大利最大的孔子課堂，學生學習漢語和中國文化蔚然成風。



（來源：新華網）