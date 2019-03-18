賴清德登記“總統”初選　綠委意外

中評社台北3月18日電／前“行政院長”賴清德今天將登記“總統”大選民進黨黨內初選。多名民進黨“立委”表示事前不知情與意外。民進黨新潮流系“立委”段宜康說，黨內良性競爭，相互刺激才會進步。



中央社報道，民進黨今天展開“總統”大選黨內初選登記，前“行政院長”賴清德告訴記者，他決定勇敢承擔責任，今天將前往登記。



民進黨“立委”段宜康指出，黨內良性競爭，相互刺激才會進步，只要不是互相傷害，這對民進黨的競爭力都會提升；民進黨既然有這個競爭機制，當然希望看到有更多有資格參選的人，都能勇敢出來爭取承擔的機會；所謂“有資格”，是指在社會的評價上面，覺得足以擔任“總統”這個職務的黨內同志。



段宜康說，當然不曉得到底有誰會去登記，因為今天才開始，但希望確立一個原則，就是在過程參與競爭的各方能維持民主的風度，不要因為這個職務的競逐傷害到黨；在競爭的過程裡面，盼讓大家更認知民進黨真正是一個民主政黨，展現民主風範。



民進黨“立法院”黨團幹事長管碧玲說，這表示大家對2020有信心，沒有信心就不會想要來選；民進黨“立法院”黨團書記長鄭運鵬說，他事前並不知情，也沒有聽說過任何討論，若有人登記，一切就照程序走。



民進黨“立委”林靜儀上午搭高鐵時，就在車廂上遇到正要北上的賴清德，原本林靜儀只向賴清德表示前陣子輔選辛苦了，沒想到賴清德主動告知她將到黨中央，領表登記黨內“總統”初選，當下林靜儀則對賴清德說，“院長辛苦了”。



林靜儀說，以黨員的立場認為，黨有這麼多優秀前輩可以來參加初選，“我覺得很好”，但民進黨過去在初選時總會殺到見骨，希望大家不要破壞得太嚴重；民進黨是民主的政黨，向來在初選制度上，無論是誰，只要有意願，都可以經過正式程序，去選出認為合適的候選人。



民進黨“立委”何志偉說，事前不知道這件事情，但民進黨不管是星星、月亮還是太陽，參選是每個人基本權利，這不叫做突然或不突然；另外，黨中央要特別注意，這個機制要做到絕對的公開透明。



何志偉表示，相信在過程中，外界會貼標籤說這叫做分裂，“但這不叫分裂”，而是民進黨內部正在尋求一個更大的公約數，裡面會有辯論、更多的討論。



民進黨“立委”李俊俋表示，事前並不知情，聽到後有點意外，既然有人登記，黨有黨的規定，一切照程序走。