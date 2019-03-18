波羅申科承諾收回克里米亞遭諷刺

波羅申科（圖片來源：環球網） 中評社北京3月18日電／烏克蘭總統波羅申科18日承諾，將在烏總統大選結束後立刻採取所有手段收回克里米亞。



據俄新社3月18日報道，波羅申科當日在臉書上發帖寫道，“烏克蘭永遠不會參與做任何交易，不會做任何私下協商。烏克蘭將收回克里米亞。我們將採取所有手段，以盡快實現這個目標，將在總統大選後立刻採取這些手段。”



對此，克里米亞議會副議長葉菲姆∙菲克斯認為，“波羅申科承諾收回克里米亞是一個虛偽的競選承諾。”



菲克斯接受俄新社採訪時說道，“波羅申科目睹了克里米亞發生了什麼，目睹了克里米亞之春。然後，他在克里米亞看到人們如何進行公民投票。他是整個精彩事件的見證人。”



報道稱，烏克蘭總統選舉定於31日舉行，波羅申科、前總理尤利婭⋅季莫申科和電視明星弗拉基米爾⋅澤連斯基等44名候選人獲得競選資格。獨立民意調查機構“烏克蘭評級集團”4日發布民調結果，顯示澤連斯基的支持率為25.1%，在候選人中領先。波羅申科和前總理季莫申科支持率相近，分別為16.6%和16.2%，排名第二和第三。



據報道，2014年3月16日，克里米亞舉行全民公投，96.77%參加投票的選民贊成克里米亞加入俄羅斯聯邦。3月20日，俄政府批准了克里米亞加入俄聯邦的條約，然而烏克蘭方面卻稱永不會承認克里米亞加入俄聯邦。歐盟國家和美國認為俄羅斯此舉屬於“領土吞並”，鑒於此對俄部分公司、政客和商人實施制裁。俄方則表示，克里米亞問題無可爭議，克里米亞半島就是俄聯邦主體之一。



（來源：環球網）