中國朱鹮“關關”在日本首次產卵

中國朱鹮 圖片來源網絡 中評社北京3月18日電／據日本媒體報道，位於日本新潟縣佐渡市的佐渡朱鹮保護中心17日證實，去年10月抵日的中國雌性朱鹮“關關”已首次產卵。



據報道，現年3歲的“關關”來到佐渡朱鹮保護中心後，與一只在日本出生的朱鹮配對，今年2月起開始繁殖活動，中心工作人員3月16日發現“關關”產卵一枚。為增加繁殖成功率，工作人員將進行人工孵化。若孵化成功，雛鳥有望在4月中旬誕生。



朱鹮素有鳥中“東方寶石”之稱，是全球瀕危鳥類，深受中日兩國人民喜愛。中日兩國的朱鹮保護合作始於20世紀80年代，中國曾先後向日本提供5只朱鹮個體，幫助日方重建朱鹮種群，日本也通過官方和民間保護項目支持中國朱鹮栖息地的保護工作。



去年10月，中國時隔11年再次向日本提供一對來自陝西省的朱鹮“樓樓”與“關關”，這被認為有利於繼續提高日方朱鹮種群的遺傳多樣性，“樓樓”與“關關”也被視為進一步增進兩國人民感情的友好使者。



據新潟縣知事花角英世介紹，中方提供的朱鹮迎來首個繁殖期並成功產卵，令人感到欣喜，期待雛鳥能夠早日誕生。



日本本地朱鹮於2003年滅絕，目前在日本繁殖出生的朱鹮均系中國朱鹮的後代。日本現在約有野生朱鹮350只，主要栖息在佐渡島。



（來源：新華網）