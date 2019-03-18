日本為完善外籍勞力就業環境發布政令

中評社北京3月18日電／關於將於4月引入、旨在擴大接納外國勞動者的新在留資格“特定技能”，日本政府3月15日公布了規定該資格詳細運用規則的政令及省令。要求企業確保外國勞動者獲得與日本人同等或以上的報酬，並掌握外國勞動者的健康狀態。日本政府希望借此完善雇用環境，在人手短缺的行業吸引擁有技能的外國人才來日就業。該政令省令將與《出入境管理及難民認定法》修正案一同於4月1日起實施。



據《日本經濟新聞》3月18日報道，上述命令要求，雇用利用新資格留在日本的外國人的企業，需要向外國勞動者支付的報酬必須達到與日本人相同或以上的水平。報酬原則上需匯入存款賬戶。還要求企業遵守勞動相關法律，以及不得在1年內出現失蹤者。



日本政府預計，獲得新在留資格的人主要從完成實習的技能實習生轉變而來。在2018年的臨時國會上，技能實習生被指出存在低工資和長時間勞動等問題。日本政府將明確企業應遵守的規則，杜絕外國人被非法當成廉價勞動力使用。



可以在日本國內企業工作的外國人需年滿18歲，且具備必要技能水平和日語能力。為了證明自身能夠以健康的狀態工作，日本政府要求外國人必須向接收企業提交健康診斷證明。此外，政府還將確認外國勞動者是否被徵收保證金，防止不良中介參與其中。



關於外國人的支援計劃，日本將提升法務省入國管理局的等級，於4月成立出入國在留管理廳。由獲得該廳許可的業界團體等註冊支援機構，代替企業制定和實施外國人支援計劃。接受企業必須曾接收過中長期留在日本的外國人以及具備能夠以外國人可以理解的語言提供咨詢服務的體制。基於支援計劃，企業和註冊支援機構將充當租賃合同的保證人，確保外國人找到住所，並在開設存款賬戶等生活方面提供必要的支援。還將支援外國人學習日語。



日本政府設想以看護、建築和農業等人手短缺的14個行業為對象，在2019年度起的5年裡引進約34.5萬名外國勞動者。



（來源：環球網）