美交通部調查波音737MAX獲批是否存過失

中評社北京3月18日電／新華社援引美國當地媒體報道，美國交通部正在對美國聯邦航空局認證波音737 MAX系列飛機安全過程中是否存在過失進行調查。



3月10日，埃塞俄比亞航空公司一架波音737-8客機（屬於737 MAX系列）失事，這是繼去年10月29日印尼獅子航空公司同型號客機失事墜海之後，波音737-8客機發生的第二起空難事故。



美聯邦航空局局長邁克爾·韋爾塔此前在接受當地媒體採訪時說，衛星數據顯示兩架失事客機的運動軌跡相似。此前調查顯示，獅航失事客機因傳感器讀數錯誤使自動防失速系統發生誤判而導致墜毀。



據《華爾街日報》17日報道，美交通部的此次調查主要針對該防失速系統，目前航空局正在研究這一係統是否同時在獅航和埃航兩起空難中出現過問題。



據報道，美交通部的調查是在獅航空難後啟動的，該調查負責人要求航空局工作人員保存好計算機文件，交通部將判定航空局是否在認證波音飛機防失速系統安全的過程中使用了應有的設計標準和工程分析。



此外，美交通部的調查還涉及航空局的飛行員訓練自動化系統。該系統對駕駛舊機型的飛行員不要求額外進行訓練就可以掌握新機型。



美聯邦航空局17日發表聲明說，該機構的飛機安全認證程序完善，而737 MAX系列飛機的認證項目遵守了美聯邦航空局的標準認證過程。