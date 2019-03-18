商務部召開2019年全國進出口工作會議

中評社北京3月18日電／據商務部官方網站消息，今日，全國進出口工作會議在京召開。商務部部長助理任鴻斌表示，當前我國外貿發展面臨的環境更趨複雜嚴峻，不確定性更大，風險挑戰更多，必須保持清醒認識。同時，實現外貿穩中提質目標也是有基礎、有條件的。全國商務系統要敢於擔當、積極作為，努力完成黨中央、國務院關於外貿工作的決策部署，以優異成績慶祝新中國成立70周年。



任鴻斌對今年外貿重點工作進行了部署。2019年是全面建成小康社會關鍵之年，做好外貿工作意義重大。全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，認真落實中央經濟工作會議部署和《政府工作報告》明確的外貿工作任務，堅持穩中求進工作總基調，穩步推進貿易強國建設，努力促進對外貿易穩中提質，堅持推動外貿高質量發展。重點做好10方面工作：一是狠抓政策落實，加強政策儲備。二是穩步推進貿易強國建設，全力推動對外貿易穩中提質。三是求真務實，努力推動外貿高質量發展。四是進一步開拓多元化市場，優化國際市場布局。五是改革完善跨境電商等新業態扶持政策，積極培育貿易新業態新模式。六是促進加工貿易轉型升級，提升產業鏈水平。七是積極主動擴大進口，優化進口結構。八是大力促進邊境貿易發展。九是持續提升貿易便利化水平。十是繼續深化外貿體制改革。



（來源：人民網）