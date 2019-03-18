賴清德投入“總統”初選　國民黨拱韓聲浪增

中評社台北3月18日電／前“行政院長”賴清德今天領表登記民進黨2020“總統”初選。國民黨“立委”建議黨中央，快找出最強的人選，帶領國民黨重返執政，更有“立委”建議黨主席吳敦義，應請出高雄市長韓國瑜參加黨內初選。



賴清德上午前往民進黨中央登記“總統”初選，並說是響應民進黨主席卓榮泰的號召。



中央社報道，國民黨“立委”李彥秀表示，無論“蔡賴配”或賴清德出線，國民黨都應該站穩腳步，空軍、陸軍並進齊發，盡速規劃布局。



她說，國民黨更應該妥善思考，面對民進黨必出的兩岸牌，國民黨的兩岸關係論述如何精進深化，在國人信任與兩岸穩定發展找的更穩固的平衡，更應該思考如何由下而上的方式，團結集體意志，可以讓徵召的正當性變得更加合理。



李彥秀說，不論是什麼方式，黨中央現在都應該思考怎麼在爭議最低的狀況下，找出最強的人選，帶領國民黨重返執政。



國民黨“立委”曾銘宗說，建議國民黨的選戰應更加著墨在拚經濟上，但內容要更具體化，以及更有說服力，因此要擬定策略與方法；至於在兩岸論述上，他也希望國民黨能夠有更清楚的論述，來迎戰民進黨所打出的統獨牌。



曾銘宗強調，國民黨要面對賴清德這位比蔡英文更強的對手，因此在國民黨的人選上，必須徵選出最強的人。



雖然國民黨“總統”初選制度已確定，但由於仍保留徵召的機會，以及基層力推韓國瑜選“總統”的聲浪不斷，因此，國民黨“立委”林為洲就建議，若要徵召，就應該在初選前完成，不然若再上演一次“換柱”事件，對國民黨是不利的。



由於基層希望韓國瑜選“總統”的聲音越來越明顯，林為洲也說，建議黨中央以吳敦義的名望，敦請韓國瑜參加黨內初選，以三顧茅廬的方式請出韓國瑜。



對於賴清德參選，國民黨主席吳敦義今天接受網路媒體專訪時表示，他不驚訝，只是沒想要動作這麼快。媒體追問，國民黨在賴清德參選下，是否要推出更強人選，吳敦義說，大家的意見都參考。



國民黨發言人歐陽龍說，初選流程沒有改變過，還是必須按照表訂流程走下去，不能因為誰而改變，若是不照步驟走，那其他想要參與的人該怎麼辦。目前就是預計4月展開領表登記，5、6月展開初選，7月份召開全黨代表大會，這個期程是不會變的。



歐陽龍指出，黨中央也感受到民代、民眾等基層希望韓國瑜出來的聲音，黨中央也沒有排除這個選項，選戰本來就是應該要很靈活的。國民黨主席吳敦義也說過，最重要的目標是勝選，拿回執政權，並沒有排除任何的可能。