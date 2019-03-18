浙江發布知識產權生態優化行動實施方案

中評社北京3月18日電／加強知識產權保護，是激勵創新、推進高質量對外開放的重大舉措，也是優化營商環境提升區域核心競爭力的主要著力點。浙江省市場監督管理局日前正式啟動知識產權生態優化行動，並發布了《2019年浙江省知識產權生態優化行動實施方案》。



《2019年浙江省知識產權生態優化行動實施方案》提出，通過實施知識產權生態優化行動，2019年全省每萬人發明專利擁有量達到25件，每百戶企業國內註冊商標擁有量達到89件，PCT國際專利申請量1800件以上，馬德里商標國際註冊年申請量400件以上，專利權、商標權質押總額達到100億元以上，知識產權保護體系更加健全，社會滿意度明顯提升。



“著力打通知識產權創造、運用、保護、管理、服務全鏈條，推動專利、商標、地理標誌、商業秘密等各領域融合發展。”浙江省市場監管局副局長陳振華表示，知識產權生態優化行動是從維護企業訴求、響應群眾關切、回應基層呼聲的視角，堅持“市場有效、政府有為、企業有利、百姓受益”，結合新形勢新任務新要求提出的。



實施知識產權生態優化行動，今年浙江將採取全面提升知識產權區域示範創強，加快專利執法重心下移，啟動知識產權保護綜合執法亮劍行動，推進知識產權維權援助體系建設，完善知識產權運營體系，狠抓知識產權創造質量，培育知識產權強企，提升農產品品牌品質，增強知識產權公共服務能力等具體舉措。



（來源：新華網）