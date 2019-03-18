賴點名2020君子之爭　韓國瑜：不敢當

針對賴清德的點名，韓國瑜表情嚴肅。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月18日電（記者 蔣繼平）前“行政院長”賴清德今天到民進黨中央領表登記參與黨內初選，並稱讚中國國民黨籍高雄市長韓國瑜是“百年難得一見政治的奇才，希望進行一場君子之爭”。面對賴清德的點名，韓國瑜下午受訪回應“謝謝賴清德對自己的讚譽，不敢當，但是自己的立場非常清楚，繼續把自己的分內的工作做好。”



賴清德今天中午前往民進黨中央登記“總統”初選，他受訪時表示“韓國瑜和他一樣也喜歡武俠小說，是百年難得一見的政治奇才；他也期待2020年兩人彼此進行一場君子之爭，贏的人帶領台灣往前走。”媒體下午針對此事堵訪韓國瑜，韓國瑜本來急著開會，不過一聽跟賴清德有關，決定停下腳步接受採訪。



媒體詢問對賴清德所說的“百年一見的政治奇才，想要來一場君子之爭”怎麼看？韓國瑜表示“謝謝賴清德院長對自己的讚譽，不敢當，賴院長今天做了領表的動作，我想一定大家是一片譁然；那在自己的立場，非常清楚，繼續把自己的分內的工作做好，就是如此。”



由於韓國瑜對2020大選一樣沒有給出答案或新說法，媒體乾脆轉問“賴清德指兩個人都喜歡看武俠小說，那你比較像哪個人物？”韓國瑜笑著說，“我比較像令狐沖（金庸著作《笑傲江湖》中男主角），比較喜歡喝酒，喜歡交朋友，喜歡大聲歡笑，我覺得自己的個性比較像令狐沖。”