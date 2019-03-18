新恐襲槍手欲自我辯護　恐利用庭審傳播觀點

3月16日新西蘭槍擊案發生後，部分媒體聚集在新地區法院門口（圖片來源：路透社） 中評社北京3月18日電／“今日俄羅斯”網18日消息，新西蘭槍擊案嫌疑人塔蘭特解雇了法院任命的律師，並希望為自己辯護。這引發人們擔心其可能會利用庭審來傳播自己的極端觀點。



報道稱，28歲的澳大利亞人塔蘭特被控在新西蘭槍擊案中犯有謀殺罪。他的律師理查德·彼得斯（Richard Peters）當地時間周日對《新西蘭先驅報》（NZ Herald）表示，塔蘭特已經解雇了自己。



“在我看來，他除了持有極端觀點外，並沒有遭遇任何生活打擊或有精神障礙，”彼得斯說。報道稱，由於塔蘭特在事件發生後並沒有發表聲明或試圖在法庭上發言，外界對他目前的心理狀態知之甚少。



此外，彼得斯還表示，塔蘭特似乎沒有表現出任何悔意。在他看來，塔蘭特將自己的律師解雇，可能預示其想充分利用庭審，把它當作宣傳自己極端觀點的機會。在這種情況下，主審法官應採取措施避免其發生。



這位律師還說，雖然法院不能排除塔蘭特為自己辯護的可能性，但很可能會指派一名律師，就司法程序規則向塔蘭特提供建議。



報道稱，由於越來越多的人擔心這名槍手可能為了自己的利益破壞新西蘭的司法系統，新西蘭當局要求媒體和公眾盡可能少地曝光塔蘭特。



“今日俄羅斯”網在報道中分析道，從塔蘭特此前的行為來看，獲得公眾關注正是他所想要的。槍擊案發生前，他曾向新西蘭總理阿德恩的辦公室發送了一份長篇聲明。隨後他在臉書上直播了整個屠殺過程。



3月16日晚間，臉書在其官方推特上發文稱，在新西蘭槍擊事件發生後的24小時內，他們已在臉書上删除了150萬條與新西蘭槍擊案的有關視頻。



此外，新西蘭警方也針對襲擊視頻傳播者採取措施。據澳大利亞“ABC新聞”3月17日報道，一名22歲的新西蘭男子因涉嫌傳播槍擊事件的相關視頻而被警方逮捕，該男子將於當地時間18日出庭受審。



（來源：環球網）