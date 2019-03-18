多半日本民眾反對安倍4連任自民黨總裁

日本首相安倍晉三（圖片來源：時事通信社） 中評社北京3月18日電／據日本產經新聞報道，到2021年9月，日本首相安倍晉三將結束第3屆自民黨總裁任期，自民黨內部出現了許多支持安倍第4次出任總裁的呼聲。然而一項聯合輿論調查結果顯示，59.3%的日本民眾對安倍繼續連任表示反對。



據悉，依據2017年新修改的日本自民黨黨章，自民黨總裁最長任期從連續2屆6年延長至連續3屆9年。安倍的任期將到2021年9月為止。如果安倍修改黨章並第4次當選，任期將再延長3年。14日，安倍表態稱，根據自民黨黨章規定，連任4屆總裁是禁止的。現在是他最後的任期，想把所有精力都集中在最後一屆任期的工作裡。



近日，日本產經新聞社和富士電視台對此作了一項聯合輿論調查。對於安倍繼續連任，59.3%的人回答“反對”，31.1%的人回答“贊成”。



然而，當被問及認為現在的國會議員從政績來看，是否有比安倍更稱職的人選存在時，21.3%的人回答“有”，68.4%的人回答“沒有”。



目前，安倍內閣的支持率同上次調查相比，減少了1.2個百分點，為42.7%，不支持率為42.8%，幾乎持平。時事通信社3月的輿論調查結果表明，下一屆首相呼聲最高的是小泉進次郎（日本前首相小泉純一郎次子），支持率達24.4%。其次是石破茂，支持率為18.9%，之後是安倍，支持率為14.2%。



日本國內對於安倍是否要繼續連任有許多爭議之聲。自民黨內部有論調表示，希望安倍第4次出任黨總裁，但也有意見指出，要警惕權力長期集中於安倍。



（來源：海外網）