文在寅下令對涉韓國藝人性醜聞進行全面調查

文在寅在首爾總統府青瓦台接受司法部長和內政部長的簡報後下達指示。（圖片來源：韓聯社） 中評社北京3月18日電／據韓聯社報道，2019年3月18日，文在寅的發言人表示，韓國總統文在寅下令對涉及韓國流行歌手、高級檢察官員和有影響力人物的性醜聞進行全面調查。



（來源：海外網）