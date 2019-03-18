《驚奇隊長》繼續強勢領跑北美周末票房榜

中評社北京3月18日電／儘管面臨多部新片的競爭，漫威影業最新超級英雄片《驚奇隊長》上映第二個周末3天狂攬6931萬美元，繼續強勢領跑北美周末票房榜。目前該片全球票房已超過7.6億美元。



《驚奇隊長》改編自漫威漫畫，由安娜⋅博登和瑞安⋅弗萊克執導、布麗⋅拉森領銜主演，是“漫威電影宇宙”的第21部影片，也是該系列第一部以超級女英雄為主角的影片。



派拉蒙影業發行的動畫片《神奇樂園歷險記》上映首周末入賬1600萬美元，位居北美周末票房榜第二。這部耗資1億美元製作的動畫片講述一個名叫“六月”的女孩在叢林中意外地發現一座神奇樂園，遇到了各種會說話的動物居民，在那裡她可以盡情享受各種驚險刺激的游樂項目。



獅門影業發行的愛情片《五尺天涯》以1315萬美元的首周末票房排名第三。影片講述一對身患囊腫性纖維化疾病的少男少女在治療過程中相遇、相知、相愛的故事。



環球影業發行的動畫片《馴龍高手3》上映第四個周末入賬934萬美元，排名第四。該片是《馴龍高手》三部曲的最後一部，續寫2010年和2014年上映的兩部前作的故事，講述維京少年與飛龍所在神秘世界的愛恨情仇。



獅門影業發行的喜劇片《黑瘋婆子的家庭葬禮》上映第三個周末入賬808萬美元，排名第五。該片由泰勒⋅派瑞自編、自導、自演，是“黑瘋婆子”系列電影的第11部，講述一場意想不到的葬禮引出家族秘密的滑稽故事。



（來源：新華網）