FAPA會長郭正光發聲明　柯來訪不開門

柯文哲。（照片：台北市政府提供） 中評社台北3月18日電／無黨籍台北市長柯文哲目前正在美國參訪，日前柯文哲受訪自曝，這次訪美只打算私下拜訪台灣人公共事務會（FAPA）總部。媒體報道FAPA會長郭正光17日發布聲明痛批，因柯言行太多爭議，才會以私下訪問方式促成，“柯市長為了個人政治利益完全不當一回事，造成FAPA內部爭議”，宣布未來將不會接待柯文哲。



根據台媒報道，郭正光對此批評柯文哲，“沒想到我的心存善念在柯市長為了個人政治利益下完全不當一回事，不但毀約陷我於不義，還已經造成FAPA內部的爭議和台灣支持者誤解。”



郭正光表示，已告知總部工作人員在柯市長到達時，不要開門，也不要接受任何記者採訪，“對柯市長及其幕僚這種不尊重別人，不遵守承諾的行為，本人深感遺憾和痛心”。



郭正光昨天發給會員聲明稿還原與柯市府接洽的過程，強調柯文哲毀約在先，未來不會接待柯文哲。以下聲明稿全文：



兩天前，柯市長在電視節目上接受訪問時表示FAPA 總部是他唯一有接觸要拜訪的台美人組織，並說由於爭議性太大而必須私下訪問。本人在此還原交涉過程以及答應拜訪的三個條件。



我今年一月底返台前，就有柯市長在美國的支持者一而再，再而三地要安排我密訪柯市長，為2020緑白合作舖路。我沒有答應。返台後，市府團隊的一位從華府返台服務，也曾是FAPA會員的年青秘書來電商談柯市長訪華府之事，看是否可代安排國會訪問及拜訪FAPA總部。



我說FAPA中執委已開會決議不幫柯市長做任何安排，至於總部的拜訪則因為柯市長言行有太多太大的爭議，很多會員難以接受。公開的訪問會造成FAPA很大的困擾和內部紛爭。



他一再強調說柯市長很懷念當年FAPA在他未決定選市長前就邀他訪美及到處演講，也很感激及肯定FAPA過去三十多年為台灣的付出和貢獻，是念舊及心存感激的拜訪。我說我不能為了成全他的心願而影響了FAPA多年的聲譽。在經過數次往返後，我才在下列三個條件下答應他做私人訪問：



1.這是私人訪問，不能有媒體跟隨，也不能事先公開。



2.假如有媒體跟隨，他就改變行程不拜訪，即使來我們也不開門接待。



3.假如沒有媒體跟隨，他可進入但不能有任何拍照留念。以免做不當政治宣傳。



沒想到我的心存善念在柯市長為了個人政治利益下完全不當一回事，不但毀約陷我於不義，還已經造成FAPA內部的爭議和台灣支持者誤解。因此，我已告知總部工作人員在柯市長到達時，不要開門，也不要接受任何記者採訪。



對柯市長及其幕僚這種不尊重別人，不遵守承諾的行為，本人深感遺憾和痛心。而我也將因為此事對FAPA造成的負面影響，在辦完3月30曰在台北的慶祝台灣關係法四十週年餐會活動後，自請處分，以示負責。