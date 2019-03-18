韓國瑜：鬼混的政黨都要下來

高雄市長韓國瑜。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月18日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜在補選後提出“贏的不算贏，輸的不算輸”說法，他下午進一步解釋，台南市謝龍介跟新北市鄭世維根本沒有輸，誰輸了？民進黨輸了。明年區域“立委”是73個選區，絕對不可能有一個選區府院黨全力集中。希望台灣人民繼續把眼睛睜大，哪一個政黨可以讓台灣人民過好日子，那就支持他，鬼混的，都要下來。



韓國瑜表示，民進黨贏了兩席“立委”，看起來很風光，贏了兩個席次，但是他輸了選票；國民黨輸了兩個席次，但是卻贏了選票，大家看選票結構就知道。這麼大的黨府院去對付謝龍介，結果只贏了百分之三。韓國瑜強調，謝龍介跟鄭世維根本沒有輸，誰輸了？民進黨輸了。



韓國瑜指出，民進黨在自己這麼深綠的選區，選得這麼險象環生，民進黨要檢討，這三年來是不是真的讓人民滿意、讓人民滿足，從這裡民進黨才能找到解方，而不是靠一到選舉期間就不斷行政動員，下一場選舉是73個選區，絕對不可能有一個選區府院黨全力集中，絕對不可能的。



韓國瑜表示，所以他覺得，民進黨看起來贏，事實上沒有贏；國民黨看起來輸，實際上沒有輸，希望台灣人民繼續把眼睛睜大，哪一個政黨可以讓台灣人民過好日子，那就支持他，鬼混的，都要下來。