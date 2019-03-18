吳志揚搶攻中壢　陳學聖退讓轉戰眷村鐵票區

吳志揚拼2020黨內初選，中壢大街小巷立起廣告看板，勢在必得。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園3月18日電（記者 黃文杰）中國國民黨桃園市黨部18日起一連三天辦理第三選區（中壢選區）與第五選區（平鎮、龍潭選區）“立委”初選登記，已經在中壢連任兩屆“立委”的陳學聖，下午接受媒體採訪，證實選擇“轉身”，接受黨的安排轉戰第六選區（八德、大溪、復興和中壢12個里），該區眷村選票多，有基本優勢。



國民黨不分區“立委”吳志揚上午則到市黨部完成登記，正式投入初選，因為陳學聖選擇“轉身”，沒有繼續爭取中壢提名，剩下曾任（升格前）中壢市長、現任桃園市議員魯明哲與吳志揚，魯預計19日上午到市黨部登記，如果沒有意外的話，就是魯與吳對決，兩人參選廣告已經在中壢大街小巷掛出。



陳學聖上午先在自己臉書貼出“讓則尊卑和睦，忍則眾惡無喧”文章，表示他是惜緣知恩感恩的人，能從中壢再啟政治生涯，一轉眼深耕10年，要感謝的人太多太多。今面對黨內初選優秀同志挑戰，不是不能戰，只是可預見這必然會是激烈的纏鬥，甚至接近自相殘殺，他無法對曾經偕行、幫助過他的人出手，因此幾經思索，他選擇了轉身，雖然這是困難的決定，有負不少鄉親好友的期待，但他會帶著大家的祝福，勇敢投身困難的下一步。



下午陳學聖進一步接受媒體採訪，解釋“轉身”的理由。



他說，會離開中壢，在於其他兩位候選人（魯明哲與吳志揚）都蠻優秀，不希望自己拼連任，造成三人殺到刀刀見骨，避免自相殘殺，才選擇離開，他強調316“立委”補選結果看得出來，民進黨沒有想像中的弱，而國民黨更沒有想像中的強，如果國民黨的優秀人才放在一個籃子，不敢開疆闢土，向艱困挑戰，2020選舉基本盤是不可能突破。



陳學聖選擇離開中壢選區，轉戰桃園第六選區（八德、大溪、復興和中壢12個里），勢必跟積極部署很久，前桃園市議員也是現任黃國園黨部副主委楊朝偉對決，另外現任國民黨中常委侯佳齡也起步，陳學聖此舉被質疑，根本沒有跳離舒適圈，因為大溪八德復興眷村選票多，有基本優勢。



陳學聖解釋，他會與楊朝偉、侯佳齡進行協商，一切按照制度走，爭取更多人支持，對於“沒有跳離舒適圈”說法，強調只要是民進黨的選區都是艱困，沒有一區是舒適的。



據了解，國民黨桃園市黨部選擇第三選區（中壢選區）與第五選區（平鎮、龍潭選區），優先進行提名作業，在於這兩區都是現任國民黨，不過兩區爭提名都“搶破頭”，甚至讓陳學聖把中壢讓出避免殘殺，第五選區的現任“立委”呂玉玲，也要面對包括市議員黃敬平、舒翠玲等黨內強勁對手，也會是一番的激烈拼鬥。



另外，桃園其他選區人選也大致明朗，第一選區（蘆竹、龜山與桃園11里）仍看好上次“立委”落選的陳根德，第二選舉區（楊梅區、新屋區、觀音區、大園區）看好現任黃國園黨部主委于北辰、第四選區（桃園區）看好現任市議員萬美玲與詹江村兩人。