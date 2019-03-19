台南無盟總召林阳乙：賴提赦扁把全民當傻瓜

台南議會無黨團結聯盟總召林阳乙。（中評社資料照） 中評社台南3月19日電（記者 趙家麟）前“行政院長”賴清德18日前往民進黨中央登記參與2020初選，賴並再度拋出特赦陳水扁的議題，台南議會無黨團結聯盟總召林阳乙強調，這是政治交換，把全民當傻瓜。



賴清德在台南“立委”勝選後就已經表示，這場選舉很大的勝敗關鍵在於陳水扁站出來相挺，代表這個選區民眾對陳水扁的支持，蔡英文要重視特赦扁的議題。18日上午賴再拋出特赦扁議題，還強調“我過去就主張扁應該要得到特赦，不管我當什麼位置，這樣想法不會改變”。



台南“立委”補選，陳水扁在最後關頭向民眾喊話，支持民進黨的郭國文，加上扁子陳致中前選親往選區拜票，許多選情觀察人士分析，在決戰區麻豆確實起了關鍵逆轉作用。賴投入黨內提名戰，拋出特赦陳水扁議題是在給蔡英文壓力，搶挺扁獨派票源。



林阳乙認為，賴此時提特赦陳水扁，是政治交換，把全民當傻瓜；很明顯的，民進黨拿台南市第二選區補選、及2020年大選，跟陳水扁做政治利益的交換。以特赦扁來換取扁與挺扁者的支持，這種換票方法及手法非常不正當性。如果在平常特赦，大家沒話說，現在卡在選舉敏感時間就非常不公平。



林阳乙說，民進黨在台南“立委”補選最後勝出，讓全力輔選的賴清德認為民進黨的選情並不絕望，仍大有可為，才會不惜逼宮挑戰蔡英文，決定自己出馬角逐大位。但對於是否因扁出手才搶救了民進黨台南“立委”補選？林阳乙持保留態度。



林阳乙表示，謝龍介從民調超過郭國文10%以上到反轉落選，除了文旦之戰失言外，也忘了對手郭國文背後的操盤者是賴清德，陳水扁不是關鍵因素。



林阳乙表示，謝龍介選前上遍各扣應節目，談來談去都是賣水果賣農漁產品，但沒有追擊賴清德在台南市被千夫所指痛批的房屋稅連三年飆漲及往前追溯15年的政策，以及台南市是六都唯一沒有對65歲以上沒有補助健保，謝沒能喚起選民記憶才導致大意失荊州。