習主席即將出訪歐洲三國　外交部進行介紹

外交部發言人耿爽（圖片來源：網絡） 中評社北京3月18日電／2019年3月18日，外交部發言人耿爽主持例行記者會，以下為部分實錄。



記者問：今天上午，外交部發布了習近平主席將對意大利、摩納哥和法國進行國事訪問的消息。你能否介紹訪問的具體安排？中方對訪問成果有何期待？



耿爽答：應意大利共和國總統馬塔雷拉、摩納哥公國元首阿爾貝二世親王和法蘭西共和國總統馬克龍邀請，國家主席習近平將於3月21日至26日對上述三國進行國事訪問。



訪問意大利期間，習近平主席將分別同馬塔雷拉總統、孔特總理舉行會談，分別會見卡塞拉蒂參議長和菲科眾議長，就中意、中歐關係及共同關心的國際和地區問題深入交換意見。今年是中意全面戰略夥伴關係建立15周年，中意雙邊關係發展勢頭良好。習近平主席此訪是中國國家元首時隔10年再次訪意，將賦予中意關係新的時代內涵，對雙邊關係發展具有承前啟後、繼往開來的重要意義。相信此訪將進一步鞏固新時期兩國政治互信，深化“一帶一路”框架下各領域務實合作，擴大人文交流和文明互鑒，推動新時期中意全面戰略夥伴關係取得更大發展，為促進中歐關係以及世界和平與發展作出貢獻。



訪問摩納哥期間，習近平主席將同阿爾貝二世親王舉行會談，就新時期中摩關係發展等共同關心的問題交換意見。此訪是中國國家主席首次訪問摩納哥，對中摩關係發展具有歷史性意義。我們願同摩方一道，進一步深化政治互信和各領域交流合作，推動中摩關係不斷取得新發展，繼續做大小國家友好相處、合作共贏的典範。



訪問法國期間，習近平主席將同馬克龍總統舉行會談，分別會見菲利普總理、國民議會和參議院議長。兩國領導人將就中法、中歐關係以及共同關心的國際和地區問題深入交換意見。法國是第一個同新中國正式建交的西方大國。中法關係長期走在中歐和中西方關係前列。當前，中法關係繼續保持良好發展勢頭。雙方高層互訪頻繁，務實合作不斷取得新進展、新突破，人文交流更加深入，就維護多邊主義、完善全球治理、應對氣候變化等重大問題保持著密切溝通協調。習近平主席此次訪法是中國國家元首時隔5年再次對法國進行國事訪問。此訪正值中法建交55周年，對兩國關係具有特殊重要意義。中方始終從戰略高度重視發展中法關係，願同法方一道努力，以此訪為契機，進一步深化政治互信，為兩國務實合作和人文交流開辟新的未來，推動緊密持久的中法全面戰略夥伴關係不斷邁上新台階。



（來源：新華網）