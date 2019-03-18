美國務卿指責中國人權問題　外交部：反對

外交部發言人耿爽（圖片來源：網絡） 中評社北京3月18日電／2019年3月18日，外交部發言人耿爽主持例行記者會，以下為部分實錄。



記者問：美國國務卿蓬佩奧近日在美國《2018 年度國別人權報告》發布會上稱，中國侵犯人權的做法“無人能及”。你對此有何回應？



耿爽答：中方堅決反對美方有關人士的無端指責，已向美方提出嚴正交涉。



中國人權狀況怎麼樣，中國人民最有發言權，國際社會大多數成員對此也有目共睹。上周五，聯合國人權理事會順利核可了中國參加第三輪國別人權審議的報告。在核可會議上，中國代表團團長、外交部副部長樂玉成闡述了中國特色人權發展道路、理念和實踐，介紹了落實國別人權審議建議和審議期間所宣布的30項人權保障新舉措方面的重要進展，同時進一步就涉疆等各方關注的問題做出回應。會議積極評價中國人權成就，讚賞中國以開放、自信、坦誠的態度參加審議，歡迎中國對各國去年11月所提建議作出認真、負責任的反饋，決定核可中國參加審議的報告。這充分說明中國人權發展道路、中國人權事業成就和中國人權保障決心獲得了國際社會的廣泛認同。



我想請大家特別注意的是，針對審議中各方提出的346條建議，中方決定接受284條符合中國國情、有利於中國人權事業發展的建議，占比82%，數量和比例在主要大國中名列前茅。這充分彰顯了中國保障和促進人權的決心，也再次表明中國人重信守諾，言必信，行必果。



人貴有自知之明。一個已經退出人權理事會，自身人權紀錄劣跡斑斑的國家，卻年複一年對其他國家的人權狀況指手畫腳、說三道四。這個國家可能自我感覺太好了，但它應該知道自己的言行已經招致國際社會多數成員的反感。希望這個國家能認真反思，用正確的態度開展人權對話合作。



（來源：環球網）