擔心槍支管制　新西蘭槍支購買人數上升

當地居民卡羅爾在槍支商店購買槍支（圖片來源：環球網） 中評社北京3月18日電／據澳大利亞廣播公司3月18日報道，槍擊案發生後，新西蘭人民不僅沒有反對槍支使用，並且還因擔心槍支管制而開始大肆購買槍支。



當地居民卡羅爾（Carol Pomana）是新西蘭的一位槍手。她在克賴斯特徹奇的槍支公司（Gun City）門口，遇到了前來採訪的記者。她說，“如果不趁現在購買我們喜歡的槍支，以後就不會有這個機會了”。



卡羅爾認為隨著新西蘭18日內閣會議後，政府一定會出台更嚴格的槍支管理法規，槍支法改革將會使購買槍支成為一個難題。



“在發生這種事情後還來購買槍支，我的內心有一些難受。畢竟在這起恐怖襲擊中，那麼多人傷亡，”卡羅爾說，“但是，一旦政府決定嚴加管制槍支，我就再也買不到了，於是我還是來了商店。”



事實上，並不只有卡羅爾一人這樣想。在槍擊案發生後，購買槍支的人數有所上升，部分居民因擔心槍支管制而開始大肆購買。當地運動射擊俱樂部的成員們都認為，“我們手中的槍非常安全。我們僅僅是運動槍支的支持者，而不是什麼（違法者）。”



這種情況的出現與新西蘭寬鬆的槍支管理是分不開的。在新西蘭，槍支使用非常普遍。報道稱，新西蘭人口在500萬左右，但目前在境內流通的槍支數量達到150萬支，這相當於平均每三人就擁有一支槍。



新西蘭當地，使用槍支被描繪稱一種生活方式。槍城商店附近的廣告牌上，一位父親正在指導他的孩子進行射擊。另一個廣告牌上，槍支活動更是被描述成一場“冒險”，不同槍支代表不一樣的冒險類型，每一個都被明碼標價。



據報道，新西蘭的槍支管理比美國以外的大多數西方國家更為寬鬆。槍支擁有者雖然需要執照，但他們不需要對槍支進行登記，申請執照的通過率也非常高，2017年共收到4.3萬份槍支執照申請，僅有188份申請遭到拒絕。



關於槍支法改革，新西蘭政府今日也作出表態。新西蘭總理阿德恩表示，政府將在10天內公布槍支法修改案。新西蘭內閣就此事進行了討論，並“原則上”支持槍支法修改。



（來源：環球網）

