李錫錕：賴清德若執政兩岸關係會更壞

前台大政治系教授李錫錕。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月19日電（記者 鄭羿菲）針對“行政院長”賴清德登記民進黨2020初選，網路紅人、有“台大最狂教授”、“Power錕”之稱的退休台大政治系教授李錫錕接受中評社專訪時表示，賴是公開造反，且已是民進黨內主流共識，對蔡英文來說，是前所未有的侮辱，且蔡民調一定垮了、大勢已去，1月曾有獨派四大老公開呼籲蔡不要再連任，賴的領表在當時就埋下引子了。



被問到賴清德的“台獨”路線對台灣的影響，李錫錕說，賴曾稱自己是“務實“台獨”工作者”，若賴當選2020，模糊空間比蔡英文更少，最後兩岸一定在互不信任的狀況下互相擦槍走火、冷言冷語。賴若執政兩岸關係一定只有更壞，不會更好。



李錫錕為紐約大學政治學博士，曾任“中央研究院”研究員、台大政治系教授，1989年曾代表國民黨參選台北縣長敗選。2016年在臉書成立“Power錕的紙牌屋”，以麻辣評論政治時事風靡社會，曾一度擁70萬粉絲。2018以無黨籍角逐台北市長失利，封麥不再教書，目前在個人工作室經營臉書“李錫錕 POWER”粉絲團，並在各地接演講。



李錫錕接受中評社專訪時表示，賴清德領表登記黨內初選，是公開造反，而且也算成功，因為東方講求所謂的政治倫理，不太可能蔡英文宣布爭取連任後，還有人跳出來登記初選，這是民主政治歷史上少見的，換句話說，這也是蔡英文前所未有的侮辱。



李錫錕說，蔡英文已經大勢已去，根本就不用比，民調一定垮了，因為民進黨員自主性比國民黨高，國民黨過去威權政黨背景，所以黨性比較被動、服從性比較高，所以國民黨會看黨不看人，但是民進黨看黨更要看人。換句話說賴清德登記可說民進黨員已有共識。



李錫錕指出，今年1月獨派四大老“總統府資政”吳澧培、“總統府”前資政彭明敏、長老教會牧師高俊明、“中研院”前院長李遠哲曾登報公開呼籲蔡英文不要再連任，賴清德會登記就是那時候埋下的。你以為這陣子大老們都沒事幹嗎？一定是去串聯徵求黨員意見，甚至當初黨內拱賴擔任“行政院長”，就是表達對賴有期待，在那剎那，就有人幫賴鋪路更上層樓，這是陽謀。

