綠議員韓賜村：賴可贏韓柯　柯會被邊緣化

綠議員韓赐村認為，2020若變成韓流vs.清流，柯文哲恐怕會變邊緣化。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄3月19日電（記者 高易伸）前“行政院長”賴清德選在3月16日“立法委員”補選後的第一個上班日赴民進黨中央登記，參與黨內2020初選。民進黨高雄市議會黨團總召韓賜村接受中評社訪問分析，以賴的性格絕對會走完程序且贏面不小。大選若是賴與中國國民黨高雄市長韓國瑜、無黨籍台北市長柯文哲三人對決，賴勝算不小，柯將被邊緣化。



韓賜村向中評社表示，家家有本難念的經，國民兩黨如今都面臨黨內提名的挑戰，但民進黨黨性本就百花齊放，非一言堂。賴破釜沈舟相信對蔡英文也帶來壓力。依現在氛圍，韓認為，一般百姓還是認為賴清德在地方上的聲望會勝過蔡英文。根據民進黨過往慣例，“總統”提名也幾乎以全民調呈現。



韓賜村表示，賴清德在“立委”補選後的第一個上班日就做出如此驚人之舉，確實讓民眾，讓黨內從政同志感到訝異。如今賴已宣佈，依照我們對他的了解，賴再走回頭路幾乎是難上加難，已不太容易改變他的初衷。



韓賜村向中評社表示，站在民主的角度我們樂見黨內有候選人勇於挑戰現任蔡英文。如果國民黨最終拱韓角逐2020，而蔡賴競爭由賴出線，我們可以預見2020大選將是“清流”對上“韓流”。至於第三勢力無黨籍台北市長柯文哲所代表的白色力量恐怕就會被邊緣化，因此這也是柯文哲必須思考抉擇的。



隸屬新潮流系的賴清德參與黨內2020競逐，是否可解讀新潮流已經放棄蔡英文？



對此，韓賜村觀察，賴清德出線起碼獨派不會有太多意見，至於賴今日登記是否由新潮流集體做出決定我們不得而知，但至少可以降低獨派對現任蔡英文的壓力。



賴清德當前聲望能有效整合黨內各股力量嗎？

