陳學聖：藍初選一直搞曖昧　吳敦義應快表態

陳學聖。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園3月19日電（記者 黃文杰）針對中國國民黨何時推出最強2020候選人？是否徵召高雄市長韓國瑜？準備拼連任的中國國民黨“立委”陳學聖接受中評社訪問表示，要有一個大家公開認可的機制，絕對不能搞曖昧，第一個不要搞曖昧就是，主席吳敦義到底選不選？趕緊說清楚，他也認為韓國瑜的存在，會讓想爭取2020提名的人，更全力以赴。



國民黨桃園市黨部18日起一連三天，辦理第三選區（中壢選區）“立委”初選登記，已經在中壢連任兩屆“立委”的陳學聖，宣布“轉身”，接受黨的安排，轉戰第六選區（八德、大溪、復興和中壢12個里），中壢選區剩下不分區“立委”吳志揚與（升格前）前中壢市長、現任市議員魯明哲對決，拼初選提名。



下屆“立委”、“總統”合併選舉，2020年元月投票，因為韓流發威，藍軍想拼“立委”人數暴增，都希望“韓風”助一臂之力，國民黨藍軍選將，心中誰是最強的王牌？



2108參選桃園市長失利、被視為朱立倫人馬的陳學聖告訴中評社，2020初選辦法，要有一個大家公開認可的機制。絕對不能搞曖昧，只要經過大家討論，一切就照著機制走，最後選出來的候選人，我們就一定全力支持他。



被問到316“立委”四席補選，國民黨只拿下一席，是否韓流退燒？



陳學聖解釋，台南市、新北市這兩個選區，過去都是“綠到出汁”，國民黨可以把差距拉到這麼近，謝龍介在台南才輸3000多票，算是歷來藍綠差距最小的一次，可以想見，民進黨嚇出一身冷汗，韓流的威力都還是在，



被問到，國民黨要怎樣選出最強的“總統”候選人？



陳學聖說，如果要兩階段，或者初選後再徵召，就要把話講清楚。不要玩到一半又變更規則，這樣對黨內合作才有幫助。



被問到，吳敦義主席的態度是，如果有徵召，不會在全代會之後翻案，等於是在全代會之前確定人選的看法？



陳學聖告訴中評社，這就是他強調“不要搞曖昧”，第一個不要曖昧的是：主席到底選不選？趕緊說清楚，當吳敦義今天說不選，主席說的話就代表立場超然，講的話就獲得大家的支持，接下來就把想參選的人都找來，大家坐下來好好談，把話說清楚，打開天窗說亮話，不要搞曖昧，讓輸的人也會服氣，支持者也不會有任何的怨氣。



他說，如果大家都搞曖昧，就算選出最強的候選人，在黨內就沒有辦法團結，反而造成分裂了。



中評社問，國民黨凡是想選“立委”的人，是否期待韓流，才比較好選？



陳學聖說，目前浮出檯面這幾個人都還不錯，韓國瑜本來的民調就是領先，也因為有了韓國瑜，對於其他的候選人有激勵效果，可以看到，朱立倫的民調也贏過柯文哲，韓國瑜的存在，讓其他候選人全力以赴，韓國瑜其實是一種激勵作用，如果最後，還是沒有辦法超越非國民黨的候選人，徵召韓國瑜也沒有辦法。目前韓國瑜是很好的激勵方法。



被問到，朱立倫在國民黨內最早表態選2020，結果一路走來，似乎處處“被卡”或“被打”？



陳學聖分析，從政本來就不是輕鬆的事，很辛苦的工作，如果愈多人來打朱，以朱為假想敵，朱立倫應覺得開心一點，看到很多人對你出手，代表你有價值，代表你有實力，大家都怕你，如果沒有人理睬，那才是被邊緣化，才是危險的事。



被問到，前“行政院長”賴清德參加民進黨2020黨內初選，是否牽動藍綠選情？對國民黨是有利？還是有害？



陳學聖說，賴清德出來跟蔡英文競爭，民進黨內部有機制會來處理，這也是民進黨比國民黨強的地方，因為民進黨走的是機制，初選結束，選出“總統”候選人，民進黨就會全力相挺，蔡英文當然面對最強的挑戰，但也不保證她會輸，重點是民進黨一旦確定自己候選人，一致向外的，反觀國民黨一直搞曖昧，造成國民黨初選提名一直往後拖。



他認為，民進黨2020候選人，在上半年就很清楚，現在多了賴清德拼初選，民進黨內部也產生一種激勵作用，國民黨如果還是繼續搞曖昧，最後恐怕會落到“內鬥內行、外鬥外行”，民進黨有機制，內部廝殺之後，很快塵埃落定，國民黨偏愛搞曖昧，初選會繼續拖延，造成彼此猜忌，不利於大選，這也是國民黨要向民進黨看齊與學習。