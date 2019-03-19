中評關注：賴清德讚韓政治奇才有陽謀？

賴清德前往民進黨中央登記參選2020。（中評社 黃筱筠攝） 中評社高雄3月19日電（記者 高易伸）選在3月16日“立法委員”補選後的第一個上班日（3/18），前“行政院長”賴清德宣布投入民進黨2020黨內初選，並挑戰現任蔡英文。賴登記時又不忘讚賞中國國民黨高雄市長韓國瑜是“政治奇才”，期待2020有機會跟韓進行一場君子之爭。賴營造“清流vs.韓流”的背後，究竟葫蘆裡賣著什麼藥？耐人尋味。



賴清德瞄準台灣當前政壇上的當紅炸子雞、2020民調七連勝的韓國瑜，不僅可“借光”對外塑造兩強競爭態勢，對內又可凝聚綠營向心力；可提升“賴神”自身政治身價，又可在黨內民調機制中壓制、弱化民調早已委靡不振的現任蔡英文。



其次、賴清德在“勇敢承擔”的同時，公開明言台灣當前面對中國的打壓與挑戰，強調九二共識就是一個中國原則，並無國民黨所謂的“一中各表”，和平協議更有新疆、香港為例，主打台灣生存空間、兩岸關係、主權與“國安”意識主軸。



賴韓二人的兩岸路線可謂南轅北轍，賴是務實的“台獨”工作者，韓則強調九二共識是兩岸關係的定海神針。眾所周知，韓國瑜在角逐高雄市長時曾在選前5天的電視辯論會上被對手陳其邁逼出“承認九二共識”，當時韓還說，他一直不願去談意識形態的政治問題。雖然韓國瑜最終大勝陳其邁15萬票，但不能完全解讀高雄市民一定會接受九二共識。

