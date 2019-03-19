龐建國語中評：全代會直接提案徵召韓合規範

龐建國認為，透過全代會提案徵召韓國瑜合乎規範。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月19日電（記者 張嘉文）針對中國國民黨主席吳敦義所說，保留萬分之一機會徵召高雄市長韓國瑜出戰2020，文化大學“國家發展與中國大陸研究所”教授龐建國向中評社表示，如果初選產生的候選人，聲勢拉不上來，明顯無勝選希望，自然會有黨代表去連署，在七月或八月的黨代表大會中提案徵召韓國瑜，這合乎國民黨的規範，也對初選勝出的候選人有激勵作用，要證明自己有能力打贏這一仗。



吳敦義近來拋出保留萬分之一徵召韓國瑜的機會，並將韓視為國民黨最後的一張王牌，並強調假使有徵召，會在全代會提名前，所以並非換柱2.0版，此番說法在上週“立委”補選結果，國民黨成績不如預期狀況下，吳仍表示不會改變這萬分之一的機會。



龐建國對此向中評社表示，現在的確保留了制度調整的空間，國民黨在四月公告選舉辦法後五月登記，七月或八月的黨代表大會產生人選，從初選階段目前看來，韓國瑜不會去登記，那初選就按照民調七成、黨員投票三成的規則進行初選。



龐建國說，如果因此產生的國民黨2020參選人，到七月黨代表大會召開之前，聲勢拉不起來，明顯無勝選希望，那自然會有黨代表會去串聯、連署，在黨代表大會上提案徵召更強人選，這合乎國民黨的規範和做法，且並沒有所謂的換柱狀況，當年的換柱是黨代表大會已經提名，卻又透過臨時黨代表大會來更換，且沒有經過社會輿論的反應討論。



龐建國說，會保留萬分之一的徵召機會，就是國民黨中央很清楚，藍營支持者要的是勝選，要把蔡英文拉下來，所以必須推出最強候選人打贏2020，這已經是共識。



龐建國也說，如果出現萬分之一的徵召，那也是照制度走，黨代表大會上正式提案的動作會是個方法，他不認為所謂萬分之一的徵召機會，是違背遊戲規則做法，且正面解讀來說，對於國民黨初選勝出的參選人有激勵作用，不要以為初選過了就穩了，要證明自己有能力打贏這一仗。



至於是否會導致國民黨內分裂？龐建國說，目前看來表態參選的朱立倫對此徵召說法回應都蠻正面的，這都比較能得到藍營支持者認同，如何面對萬分之一的徵召機會，這是國民黨有志參選的人要面對的挑戰，如何把所謂的障礙或關卡變成正面動力，是值得探討的話題。

