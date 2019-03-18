陳其邁準備拚高雄市長補選了？

陳其邁在臉書發文表示，代表蘇貞昌院長，到高雄“海巡署”第五巡隊，表揚與感謝海巡兄弟及三艘提供救援的台灣漁船。（照片：陳其邁臉書） 中評社台北3月18日電／民進黨2020大選有了新變數，前“行政院長”賴清德18日登記投入初選，並促中國國民黨高雄市長韓國瑜2020進行一場君子之爭。一旦韓投入大選，無可避免要請辭、補選；傳出去年參選高雄市長落敗的“行政院副院長”陳其邁已蠢蠢欲動，想要透過第二回合，攻下高雄市長。



屏東東港籍漁船穩鵬號2月20日在模里西斯海域發生海上喋血案，“海巡署”巡護八號馳援，3月初勸降菲籍凶嫌，於今天押返高雄，陳其邁不僅到場慰勉出勤人員辛勞，並在臉書秀出數張他代表代表蘇貞昌院長，到高雄“海巡署”第五巡隊，表揚與感謝海巡兄弟及三艘提供救援的台灣漁船的照片，高調且積極。



陳其邁臉書全文如下：



守護漁民 全力以赴



今天代表蘇貞昌院長，到高雄“海巡署”第五巡隊，表揚與感謝海巡兄弟及三艘提供救援的台灣漁船。



因為，日前“我國”籍的遠洋漁船穩鵬號，遠在非洲東部模里西斯海域發生挾持傷亡事件。第一時間，在附近作業的“我國”籍的漁船兆豐277號、鴻福88號、上豐3號，紛紛趕去救援。



而海委會“海巡署”、“農委會”漁業署、“外交部”、以及“行政院”國土安全辦公室”，也第一時間組成跨部會專案小組，各司其職通力合作。並且要求“海巡署”立即整裝，兵分海空二路，前往救援、戒護，逮捕傷人的嫌犯，將疑犯押解回“國”，完成這一次的救援任務。



屏東縣的潘孟安縣長，也趕赴模里西斯慰問在當地作業的台灣漁民朋友，讓大家安心。



感謝協助救援的漁民朋友，以及“海巡署”巡護八號和所有參與這一次行動的公務同仁，謝謝你們！