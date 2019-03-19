中評關注：柯狠批新潮流三個月早料賴出線？

柯文哲。（台北市政府提供） 中評社台北3月19日電（記者 鄭羿菲）民進黨前“行政院長”賴清德18日登記投入2020黨內初選，投下震撼彈，“總統府”低調回應，再加上黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉個個面色凝重“調整心情”，顯然府黨事先並不知情，反而是無黨籍台北市長柯文哲“輕鬆以對”，看似早已料到賴將出線，這也能解釋柯這3個月來頻頻臭罵新潮流的動機了。



觀看近期多份民調指標，賴清德、中國國民黨高雄市長韓國瑜、柯文哲都是2020熱門人選，也是三國之亂各自的最強代表人。賴、韓、柯成為2020最有戲人選，賴清德挾獨派大老相挺的氣勢，挑戰民調落後的蔡英文，應是有九成把握。而國民黨主席吳敦義保留徵召選項，再加上藍營基層力拱，韓似成不二人選，柯面對賴、韓強敵壓境下，卻老神在在，似乎早有對策。



柯文哲的選票來源中，有4成來自綠營、2成來自藍營，在韓流仍強勁的情況下，上策就是不攖其鋒，讓接連而來的政治事件，由選民檢視韓國瑜，如同316新北、台南“立委”補選，韓賣力輔選仍無法扭轉局勢下，逐漸出現韓流止步的輿論，再加上國際知名藝人鄧紫棋、阿諾史瓦辛格等人代言高雄觀光接連破局，也讓民眾開始反思韓流。



柯文哲在2018九合一選舉後，雖在“蔡柯會”冷淡回應曾合作過的蔡英文，或許是氣蔡沒有約束好民進黨的抹紅手段，但並沒有到“罵人”的地步。但柯文哲在之後接受各種電視節目專訪時，不只一次的痛罵民進黨新潮流派系“吃銅吃鐵（什麼都吃）”，從台北農產運銷公司總經理之位，罵到公營事業佔位等，紛紛引起社會各界熱議。



其實，柯文哲大可不必親自上火線痛批新潮流，畢竟在九合一選舉後，柯已沒有動機了，但若是放眼2020柯早料到賴清德將出線，就能夠解釋得通為何在這3個月以來，柯文哲頻頻挑動新潮流的風浪，就是要讓台灣民眾對新潮流產生厭惡感。只要民眾心中對新潮流厭惡，身為新潮流大將的賴清德雖能獲得黨內初選，但也難掀起大風大浪，也將有更多綠營支持者投奔柯文哲。



柯文哲在美國以“讓我們繼續看下去”的輕鬆態度看待賴清德領表，或許是柯胸有成竹、已提早佈局防範賴在2020的影響，未來柯文哲若有意2020，如何應對賴清德、韓國瑜兩大強敵，掀起2020三國之亂，值得仔細觀察。