專家：中國正成為最大的武裝無人機出口國

中評社香港3月18日電／斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）在近日公佈的有關武器出口現有趨勢報告中指出，中國武器出口增速不大，2014-2018年期間，與5年前相比，僅增加了2.7%。這是否意味著，中國這個通常被認為是正在成長中的軍事強國，其在世界武器市場上的佔有率擴充不大？就SIPRI報告問題，俄羅斯軍事專家瓦西里·卡申向衛星通訊社做了評論。文章如下：



需要指出的是，此類測算僅具假設性。SIPRI根據自己的複雜方法對出口價值進行估算，但並未去收集合同的實際價值資料。而且，因中國與國外軍事技術合作體系可以解釋的封閉性，想拿到資料也是相當複雜的問題。



如此，SIPRI所公佈的似乎中國出口停滯，折射出中國向國外供應武器系統和軍事裝備從件數看增速不大。但實際出口價值指數，也許是相當龐大的。



SIPRI指出，中國武器購買國的數量在增長。2009-2013年間，有41個購買國，在最近5年裡，已經增加到53個。值得一提的是，對中國來說，出口武器更主要的是向國外推動政治利益，而非甚麼巨大收入源泉。



購買中國武器國家的數量增長，與中國在世界政治中角色的上升是並行的。但從供應數量看，是有限制的。一些從俄羅斯購買武器的國家，比如印度和越南，在軍事技術領域是不會與中國搞合作的。巴基斯坦是中國裝備的最大購買國，但這個國家一直時不時地出現預算問題。中國向這個國家出口武器，通常是在優惠貸款條件下進行的。



再有，中國因勞動力成本上升，武器生產成本也在提高。而與中國有競爭的俄羅斯卻相反，從2014年開始，因盧布對世界貨幣貶值，武器出口變得更加便宜了。



中國成為無人機最大出口國，具有重要的政治意義。據SIPRI資料，已向13個國家供應了153架無人機。但實際使用此類系統的國家數量，可能要多得多。



類似美國MQ-9"收割者"無人機，中國的"翼龍"和"彩虹"迄今為止，在高強度武裝衝突框架下的使用率非常有限。但在打擊"起義鬥爭"中，所具備的作用無可替代。也就是說，在保障國內安全方面的作用是不可替代的。



另外，無人機是通過衛星通訊管道進行操控的，因此，設備和通訊信號提供國，能夠掌握這些裝備的使用情況。



中東、北非和中亞國家傾向於從中國購買武裝無人機，說明這些國家對美國不那麼信任。暫時，中國系統和美國相比有若干比不上的性能，但與美國不同的是，中方沒有意願通過對技術的控制去干涉自己夥伴的內部事務。



未來，所有類型的無人機（空中、地面和海上），在中國武器出口方面也許將扮演越來越重的角色。中國人工智能和機器人技術的快速進步，將為此提供支持。