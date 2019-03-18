賴清德挑戰蔡英文　英系民代籲勿操作分裂

中評社台北3月18日電／賴清德投入民進黨“總統”初選，挑戰蔡英文，英系民代張志豪、吳沛憶在臉書呼籲此次初選，不要成為分裂的開始，更不能成為國民黨甚至是中方，利用高度的黨內民主介入選舉。



民進黨“總統”初選方式採全民調，中常會6日通過“總統”初選時程，3月18日至22日初選領表登記，4月2日“總統”初選協調截止，4月4日至4月9日舉辦“總統”初選政見發表會，4月10日至4月12日“總統”初選民意調查，中執會4月17日公告“總統”初選候選人提名名單。



蔡英文已經表態爭取“總統”連任，賴清德今天完成民進黨“總統”初選登記，投下震撼彈。賴清德表示，登記前，致電“總統府”秘書長陳菊告知要登記參選的決定，也請陳菊轉告蔡英文。



中央社報道，黨政人士下午受訪表示，蔡英文知道後很淡然，也請幕僚對外說明現在最重要的事情，是讓“國政”持續在軌道上向前推動。最近這個禮拜，蔡英文將會全力準備出訪，替台灣在國際發聲。初選登記事宜，會在出訪前完成。



該人士表示，過去這幾個禮拜，全黨都投入補選輔選，將士用命，最後更逆轉情勢，從“剩一口氣”變成“爭一口氣”，讓全黨跟支持者士氣一振，沒想到選舉才過不到兩天，忽然出現賴清德的登記，確實讓黨內一陣錯愕。



黨政人士說，這次“立委”補選，因為全黨一致，包括蔡英文自己全力投入，弭平地方裂痕，打贏選戰，讓支持者士氣大振，如今卻再度陷入焦慮。



被視為英系的台北市議員吳沛憶、新北市議員張志豪等人第一時間公開表態支持蔡英文連任。吳沛憶在臉書發文說，前“總統”陳水扁當年爭取連任，黨內沒有初選，但既然黨中央已開啟“總統”初選機制，大家應該尊重。



吳沛憶說，盼望此次初選，不要成為分裂的開始，更千萬不可成為國民黨甚至是中方，利用高度的黨內民主介入選舉。她也呼籲某些長期因反對特定改革議題的保守派反英大老，不要仇恨動員，操作分裂。



吳沛憶表示，蔡英文將在本週出訪前完成黨內登記，按照初選時程，4月2日前是協調期，倘若協調不成，4月10日即將進行全國民調，決定民進黨2020“總統”候選人。“我們沒有焦慮的時間，請大家一起幫忙號召，支持‘小英總統’2020繼續連任。”