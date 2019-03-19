李毓峰語中評：藍綠回到新起跑點　韓流仍強

台灣彰化師範大學公共事務與公民教育學系助理教授李毓峰。（中評社 林谷隆攝） 中評社彰化3月19日電（記者 林谷隆）台灣彰化師範大學公共事務與公民教育學系助理教授李毓峰接受中評社訪問表示，3月16日四席“立委”補選落幕，最終國民黨只贏一席，這個結果有四個觀察點，民進黨基本盤已鞏固；綠營打“恐中牌”與統獨牌是2020主旋律；韓流效應強大，但不一定會轉移到他人身上；藍綠回到新的起跑點。高雄市長韓國瑜如能做到易經“勞謙君子，萬民服也”，最終就能盛載台灣人的期待。



李毓峰，德國柏林洪堡大學（Humboldt University）政治學博士，曾任“總統府”“國家安全會議”研究員、“教育部”國際及兩岸教育”司秘書，離開公職後轉到教育界服務。



李毓峰18日在彰化師範大學教學大樓接受中評社訪問。



對於316“立委”補選，藍營期待四席全拿，但最後只拿一席，代表什麼意義？李毓峰表示，金門宗親票發酵，最後無黨籍陳玉珍當選；彰化第一選區“立委”補選，國民黨提名的柯呈枋，勝過民進黨提名的黃振彥，這個結果是延續2018年彰化縣長選舉結果，不讓人意外。



李毓峰提到，這次選舉競選激烈席次是新北三重地區跟台南市第二選區，比較2019年補選與2016“立委”選舉結果，上次三重地區民進黨得票率是54.5%，國民黨35.4%，藍綠差距19.1%，這次民進黨余天得票率52.04%，國民黨鄭世維得票率追到46.77%，藍綠相差不到6%。



他解釋，台南第二選區選舉結果也是如此，雖然是民進黨郭國文當選，但比較2016年與2019年兩次選舉，上一次民進黨得票率76.5%，國民黨只有18.7%，兩者相差超過50%；這次民進黨得票率降到47.9%，國民黨追到45.2%，藍綠差距不到3%，而且藍綠差距只有三千多票。



李毓峰告訴中評社，這兩個“綠的出汁”的選區，反而選成藍綠勢均力敵，這代表民進黨雖然鞏固了基本盤，但是中間選民已經倒向國民黨。尤其是三重選區，國民黨派出鄭世維對上全台知名的資深歌手余天，還能打成五五波，這代表在民進黨執政短短兩年多，民意已經出現很大的變化。



至於高雄市長韓國瑜賣力輔選，最後謝龍介、鄭世維都以微幅差距落敗，這是韓流效益已經弱化嗎？



李毓峰回答，他個人不這樣認為，因為民進黨在新北三重地區跟台南第二選區，幾乎是傾全黨之力輔選“全黨救一人”，而且在綠到出汁的地方，國民黨的候選人都是孤軍深入，選舉結果雖然沒有贏，但是藍綠得票率拉到很小差距，證明韓流力量很強，也不能忽視韓流在這兩個選區的巨大影響。

