日媒：中美貿易摩擦對日本影響明顯

中評社香港3月18日電／日本財務省18日公佈的2月貿易統計初值（以通關為準）顯示，今年1、2月對華出口合計較去年同期下滑6.3%至20,979億日元（約合人民幣1263億元），低迷走勢明顯。共同社指出，伴隨美中貿易摩擦的中國需求縮減或產生影響，導致日本經濟的不安因素有所增加。



1月和2月的對華出口數據往年因中國春節長假時間不同而有較大變動，比較合計數值的方法被廣泛採用。今年的長假定在2月上旬，當地工廠早早停工，1月出口同比減少17.4%，出現較大回落。



2月出口增長5.5%至11,397億日元，未能填補1月的減少額。受長假後出現反彈的帶動，半導體製造裝置和汽車增勢良好，但半導體等電子零部件（減少19.5%）和科學光學儀器（減少12.0%）萎靡不振形成重壓。



來自中國的進口方面，1月增加5.7%，2月減少15.8%，合計較去年同期下滑4.3%。對華貿易整體縮小。



大和總研研究員廣野洋太就中國經濟指出，也存在因家電產品在中產階層得到一定程度的普及導致內需增速放緩的一面。他預測稱：“由於中國政府決定採取減稅等經濟刺激措施，似乎不會出現進一步的經濟惡化，但以中國為中心的全球經濟今後將緩慢減速。”