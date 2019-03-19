北商大校長張瑞雄：大選看到藍綠基層都焦慮

台北商業大學校長張瑞雄。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園3月19日電（記者 黃文杰）台北商業大學校長張瑞雄18日接受中評社訪問表示，藍營期待高雄市長韓國瑜出來選2020，再創韓流威力，前“行政院長”賴清德也跑去登記參民進黨2020初選，這意味藍綠基層都普遍焦慮，有“藍色憂鬱”也有“綠色憂鬱”，畢竟這個時代，人心思變，人民最大，沒有人有百分百的把握。



張瑞雄，1958年生，台灣清華大學計算機與管理決策研究所博士，曾任東華大學副校長、台灣觀光學院校長，現任台北商業大學校長，從事高等教育工作多年，積極參與弭平城鄉數位落差，曾獲頒美國總統終身成就獎與史懷哲人類貢獻獎。



台北商業大學、方曙高級商工職業學校以及聯新國際醫療集團，18日舉行三方產學攜手簽訂策略聯盟，推出全台首創“聯新健康照顧產業專班”，北商以企業管理領域的專業，將開辦“長照管理”相關課程與二專課程，畢業生就讀專班畢業後只要通過徵選，即可直升北商，畢業後還可到聯新集團旗下17家醫療機構工作，可說是畢業即就業。



活動結束，張瑞雄接受中評社訪問，被問到這次“立委”補選結果，藍綠可以看到怎樣的現象？



張瑞雄分析，這次補選藍綠拼到只差5%到3%，算是不簡單，必須要說的是，的確有韓流的存在，只是這波韓流帶動的效應，看似並未如選前的預期，主要還是有些人，並非當地的選民，到最後根本沒辦法投票。另外，包括台南與新北三重地區，長年綠的地盤，自然不是這麼容易翻轉。



他說，韓流還是存在，重點是，如何把這股“韓流”延續下去？包括國民黨與韓國瑜支持者都要思考，畢竟到明年1月大選還這麼久，結果現在看到，首先是國民黨自己的內亂，這麼多“太陽”在爭取，何時可以落幕？如何讓選民感受到，國民黨是真正要推出最好的人選，而不是為了自己的權力。



張瑞雄說，國民黨基層焦慮，有所謂“藍色憂鬱”，現在連綠營也有所謂“綠色憂鬱”，賴清德去登記黨內初選，就說明這個現象，從這個趨勢來看，沒有人百分之百有把握，因為現在人心思變，人民最大，現在選民的投票行為更難預測，任何一件小事，都會影響投票的結構，網路傳遞訊息快速，一個小小的消息馬上傳遍開來。

