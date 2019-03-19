中評關注：賴清德參與初選陰謀論滿天飛

賴清德參與黨內初選，引起民進黨一陣波濤洶湧。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月19日電（記者 黃筱筠）前“行政院長”賴清德登記參與2020黨內初選，突如其來的行動，讓黨內非常震撼，也傳出非常多陰謀論，甚至傳出賴只是幫忙蔡穩住獨派，並非要參選到底。也有指賴宣布參與初選，是轉移無黨籍台北市長柯文哲的訪美焦點。



過去多份民調都顯示賴清德贏過蔡英文，賴登記的當天，扁系“新台灣國策智庫”也公布最新民調數據，50.9%支持賴代表民進黨參選，蔡英文僅有29.2%。甚至民調數據顯示，賴若代表民進黨參選2020，對決韓國瑜、柯文哲，將以35.3%贏過韓34.7%、柯24.1%。若是蔡英文、柯文哲、韓國瑜對決，蔡以30.6%輸給韓35.4%，但贏柯27.9%。這份民調幫賴大大造勢。



民進黨2020初選採全民調決勝負，若民調結果出來是蔡領先，要怎麼說服支持賴的民進黨支持者相信這份數據？民進黨主席卓榮泰在賴清德登記後受訪就強調，這次“立委”補選民調數字非常準確，希望民調要更精進，這樣出來的結果，才能說服黨內同志跟外界社會對話。卓榮泰的“話中有話”，似乎已經知道民調初選結果出來，勢必會引起紛爭，預先打預防針。



根據民進黨2020初選的時程，18日至22日是領表登記，4月2日前協調，4月4日至9日初選政見發表會，4月10日至12日進行民調，17日中執會公布人選。因此，有人認為賴清德出來選是為了要安撫獨派，是否在4月2日前就被協調掉？但這種說法顯然有矛盾。獨派日前拱賴這麼強勁，怎麼可能在賴投入初選後，認同賴中途被協調處理掉。



賴清德宣布參選的記者會上，媒體詢問中國國民黨高雄市長韓國瑜與無黨籍台北市長柯文哲誰比較強時，賴忽略柯，直接點名韓是政治奇才。賴直接點出韓是強勁對手，如果從“新台灣國策智庫”民調數據來看，賴贏柯、韓；蔡也贏柯但是輸韓，必須將韓加入對比民調，才能凸顯民進黨初選非賴出來不可。若是與柯比，那蔡也會贏，就非必須賴不可。以賴這個說法來看，賴初選對上蔡，並非玩假的。



民進黨黨章初選規定，“總統”、“直轄市長”、縣市長僅採用“對手對比式”題型。對手人選之擇定依下述之先後順序辦理，首先為本黨初選候選人有共識者；第二為主要對手政黨已正式提名者。若依序仍無法產生對手，則“總統”、“直轄市長”、縣市長以得連任之非本黨現任者為對手，其餘僅採用“黨內互比式”題型。



若以黨內這個規定，民調怎麼進行都還不是非常詳細，尤以黨中央目前黨主席卓榮泰是親英派，一定會擬定出對蔡有利的方式；另挺蔡的人也打出團結牌，認為賴清德參與初選，讓2020民進黨陷入分裂。



賴清德登記參選的被問到是否逼宮蔡英文，則兩度提到受到卓榮泰的感召，這個說法無疑就是要打臉，卓之前提到的團結牌，不容黨遭到分裂。民進黨初選原本定於一尊，現在出現賴清德這個變數，高手過招、波濤洶湧。