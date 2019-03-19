李毓峰：賴清德參選有三隱憂　拼不過蔡英文

彰化師範大學公共事務與公民教育學系助理教授李毓峰。（中評社 林谷隆攝） 中評社彰化3月19日電（記者 林谷隆）前“行政院長”賴清德宣布投入民進黨2020初選，挑戰尋求連任的蔡英文。彰化師範大學公共事務與公民教育學系助理教授李毓峰接受中評社訪問表示，台南“立委”補選剛結束，賴清德以肉身阻擋韓流，政治生命又顯生機，如果民進黨提名的郭國文沒有當選，賴就不會領表參選。但是賴清德面臨三大隱憂，恐怕無法贏過蔡英文，最終“蔡賴配”應該是民進黨最佳組合。



李毓峰，德國柏林洪堡大學（Humboldt University）政治學博士，曾任“總統府國家安全會議”研究員、“教育部國際及兩岸教育司”秘書，離開公職後轉到教育界服務。



李毓峰表示，賴清德參選2020，不是今天才被提出討論的議題，這次因為台南“立委”補選，賴清德以肉身擋韓流，最後終於艱苦成功“保留一口氣”，讓賴的政治生命又顯露生機，如果這次郭國文沒有當選，賴清德就不會登記，參加民進黨初選。



李毓峰提到，確定輔選台南“立委”成功，就立即領表參選，代表賴清德對於自己的政治生涯規劃，本來就是以“總統”為目標，雖然他在“行政院長”任內，沒有獲得很好的政績，現在由於獨派跟新潮流的支持，等同背後有了奧援在黨內初選，與蔡英文競爭。



民進黨初選，現任的蔡英文與人氣較高的賴清德，最後誰能勝出？



長期觀察民進黨派系變化的李毓峰表示，最後是蔡英文會勝出，原因有三點。第一是賴清德“賴神”光環已經在“行政院長”任內被打破，已經從神壇打入民間，雖然民進黨在台南維持基本盤，但是賴已經不是神級人物，沒有呼風喚雨，喊水會結凍，優勢喪失。



其次，賴清德背後支持是獨派跟新潮流，按民進黨的派系結構，他不認為賴的派系基礎會在民進黨內取得多數支持。第三，賴清德自稱是務實“台獨”工作者，比蔡英文更激進，他的立場自然會不受美國支持與接受。



李毓峰強調，基於以上三點，賴清德要在民進黨初選勝初有很大的困難。未來如果是經過黨內派系妥協安排，2020大選“蔡賴配”應該是民進黨最佳組合。

