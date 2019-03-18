今年前2個月中國財政收入同比增長7%

中評社北京3月18日電／財政部18日發佈數據顯示，今年前2個月，全國一般公共預算收入39104億元，同比增長7%。



其中，中央一般公共預算收入19415億元，同比增長6.6%；地方一般公共預算本級收入19689億元，同比增長7.4%。全國一般公共預算收入中的稅收收入35114億元，同比增長6.6%；非稅收入3990億元，同比增長10.8%。



從主要收入項目來看，今年前2個月，國內增值稅14414億元，同比增長11.3%；消費稅3720億元，同比增長26.7%；企業所得稅8213億元，同比增長10%；個人所得稅2326億元，同比下降18.1%；進口貨物增值稅、消費稅2946億元，同比增長4.5%；關稅457億元，同比下降3.9%。



土地和房地產相關稅收中，今年前2個月，契稅806億元，同比下降1.8%；土地增值稅1004億元，同比增長4.7%；房產稅508億元，同比增長1.1%；耕地佔用稅128億元，同比增長8.8%；城鎮土地使用稅392億元，同比下降8.5%。



財政支出方面，今年前2個月，全國一般公共預算支出33314億元，同比增長14.6%。其中，中央一般公共預算本級支出4078億元，同比增長15.4%；地方一般公共預算支出29236億元，同比增長14.5%。



從主要支出科目來看，今年前2個月，教育支出5052億元，同比增長14.4%；科學技術支出980億元，同比增長22.3%；社會保障和就業支出5970億元，同比增長8.6%；衛生健康支出2213億元，同比增長6.1%；節能環保支出666億元，同比增長45.3%；城鄉社區支出3136億元，同比增長23.1%。



數據並顯示，今年前2個月，全國政府性基金預算收入9450億元，同比下降2.3%；全國政府性基金預算支出14374億元，同比增長1.1倍。