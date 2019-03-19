蔡英文與賴清德拚黨內初選　鄭文燦籲要冷靜

鄭文燦參加電視談話性節目，大談賴清德參選黨內初選看法。（照片：三立電視台網路擷取畫面） 中評社桃園3月19日電（記者 黃文杰）針對前“行政院長”賴清德在黨內初選登記讚賞高雄市長韓國瑜“百年難得一見政治的奇才”，民進黨桃園市長鄭文燦18日晚間上電視政論節目提到，賴是說韓的力量是很大，主要想表達賴是感性，也有剛毅一面，他說蔡賴之爭不會造成分裂，我們不是宮廷政治，我們是民主政治，爭取民心認同才能得到執政機會。



鄭文燦18日參加三立《新台灣加油》節目，針對賴清德宣布參選2020黨內初選，提出他的看法。



鄭文燦表示，這段時間都在輔選，在不同的場合都有遇到賴院長，不過都沒有談到登記初選這件事情。



他說，或許是賴卸任“行政院長”後心情有所轉折，讓賴做了困難的決定，不過一個是現任的“總統”，一個是卸任的院長，民進黨應該要非常冷靜且有智慧的去面對這個問題，因為2020的“總統”大選相當重要，唯一的選項是團結，若初選有所分歧對大選相當不利。



鄭文燦接著說，今天這樣的時刻，自己沒有辦法發表太多的評論，但他覺得這樣的意外讓他有些憂心，希望黨內各方可以坐下來談談。鄭文燦表示，到四月四號大概三個星期之後要做民調，自己所謂的分歧不代表分裂，但短短三周若有競爭，火花難免，也會讓公職與基層有不同意見，一定會有傷害的，然而他也呼籲必須要考慮到大選讓傷害降到最低。



他說，目前訊息剛產生，黨內應還沒有充分討論，然而政黨對於各種便局應該要能解，且政黨跟人一樣，跌倒爬起來需要勇氣與韌性，而爬起來要走到甚麼方向也需要智慧的判斷，2020對台灣相當重要，民進黨要了解自己的責任，也要珍惜選民再給民進黨一次機會，所以應該要好好討論怎麼處理初選與大選，不能在黨內產生大規模分歧。



節目也播放賴清德在登記黨內初選之後，接受媒體提問，被問到怎樣看韓國瑜？賴清德讚賞高雄市長韓國瑜是“百年難得一見政治的奇才”。



鄭文燦以316“立委”補選為例，賴清德是說韓國瑜的力量是很大，那要告訴民進黨支持者說，這場輔選其實民進黨只是過關而已，並不代表贏得了全部，未來的考驗還是非常大，我想他主要表達這一點，他是很感性，有剛毅一面，好比之前擔任台南市長，面對議長李全教案，長達一年的對抗，我想在賴清德個性當中也有很堅決的一面。

