賴清德挑戰蔡英文　黨內各派系紛勸和

蘇貞昌臉書提及，希望最後事情能有轉圜。（取自蘇貞昌臉書） 中評社台北3月19日電（記者 黃筱筠）前“行政院長”賴清德18日早上拋出震撼彈，登記投入民進黨2020初選。英系大老、民進黨“立委”陳明文18日在臉書上說，陣前換將形同承認台灣人的政權與改革失敗。在這樣的氛圍中，藍紅一定會介入民進黨初選，連任的“總統”放棄參選等於承認執政團隊的失敗，尤其賴清德前院長在不久前更是執政團隊的一份子。



“行政院長”蘇貞昌也在臉書上說，團結，一起打拚！讓“國家”繼續前進。現任“總統”爭取連任，落實政見，天經地義；賴院長登記參選的決定與心境，他也充分理解。他相信，都是為了讓台灣更好。



蘇貞昌表示，“我由衷希望最後事情能有所轉圜，也會為此努力”。在當下這個時刻，他很期待也誠懇呼籲，大家要將台灣放在心中，我們是為了人民、為了這片土地打拚，我們都是同一個黨，有著一樣的信念，團結才能共度此刻，面對未來更艱困的挑戰。



陳明文說，前天的補選，民眾的支持與相挺，讓民進黨從“剩一口氣”拼到“爭一口氣”。正因如此，我們更要謹記傾聽民意的重要，繼續努力，腳踏實地的做事，讓更多的國民願意支持、信任民進黨。正當國民黨仍在內部紛擾之際，我們萬萬不可以步上對手的後塵，一定要團結一心！



他表示，蔡英文帶領台灣走向世界，面對中國在國際社會上的挑釁永不退縮，贏得國際支持，對外穩住局面，而對內也持續推動改革，為下個世代的台灣創造更好的環境，在這樣艱難的局勢中，實不容易，此刻我們更應該要團結起來，分裂一定會輸！陣前換將形同承認台灣人的政權與改革失敗。



陳明文表示，在這樣的氛圍中，藍紅一定會介入民進黨初選，連任的“總統”放棄參選等於承認執政團隊的失敗，尤其賴清德前院長在不久前更是執政團隊的一份子。此時此刻我們一定要團結，保護台灣的民主，支持蔡英文連任，堅持我們的使命。



才剛從美國訪問返台的“正國會”要角、基隆市長林右昌在臉書上表示，剛回“國”就接獲賴清德院長要登記參與“總統”初選的消息，實在有點震驚！



林右昌表示，不過，台灣是一個“民主國家”，民進黨是一個民主政黨， 任何人當然都有權力參選，爭取透過黨內民主機制產生候選人，這對本黨來說是很稀鬆平常的事情。



林右昌也擔心，過去黨內競爭，常常殺到流血見骨，在初選後傷痕深刻難以撫平，並經常種下敗選之因。尤其現在是民進黨最脆弱的時刻，團結都不一定會贏，如果不團結，一定輸！他對此感到憂心。



但林右昌說，不過，兩位都是民進黨最重要的領導人，相信他們的智慧，會做對民進黨、對台灣最正確的事情。

