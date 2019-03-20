羅智強語中評：國民黨很多決策都在撕裂團結

羅智強。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月20日電（記者 鄭羿菲）針對中國國民黨2020黨內初選制度未定，中國國民黨台北市議員羅智強接受中評社專訪表示，黨中央三天兩頭變來變去，已讓各方無所適從，對黨內凝聚不是好事，高雄市長韓國瑜是黨內很重要的資產，韓流雖然還很強勁，但黨內應正視“韓流已不再高峰點了”，現在是黨內內鬥的氛圍，正在拖垮全黨、拖垮韓國瑜。



羅智強進一步說，在這段時間，他很清楚看到黨中央很多決策、說法，都是在撕裂內部團結，韓國瑜是國民黨很重要的資產是無庸置疑，而韓國瑜對國民黨的功勞也無庸置疑，但黨內很多人卻以韓國瑜當藉口，去踩、攻擊黨內其他政治人物。今天團結的國民黨都不一定贏得了民進黨了，更何況現在前“行政院長”賴清德也可能出線，一直內鬥的國民黨只靠韓國瑜一個人打嬴得了2020嗎？



羅智強也說，國民黨中央委員連勝文指的“與青年世代疏離”，其實關鍵就在黨的內鬥問題，當社會觀感尤其是年輕人就覺得你們只是為了自己權位鬥來鬥去，國民黨要如何吸引、號召年輕人？



1970年生的羅智強，花蓮縣大陳一村出生，祖籍浙江大陳島，政治大學法學碩士，歷任“總統府”發言人、“總統府”副秘書長等職。2018年投入台北市議員選舉，以新人之姿拿下全市第一高票（40391票），還未就職又拋出參選2020的震撼彈。



針對國民黨2020初選，吳敦義近期多次表示，黨內初選會在5、6、7這三個月進行，若需要徵召，就會在黨代表大會正式決定之前，進行必要的徵召，而8月召開黨代表大會做最後階段的認可，到時後提名的人選就會確定了，不會再換人。



羅智強接受中評社訪問表示，現在國民黨出現嚴重的問題，就是每次講到提名初選制度，三天兩頭變來變去，已經讓各方無所適從，一方面一拖再拖貽誤戰機，二方面制度做法隨心所欲說變就變，對黨內凝聚不是好事。



羅智強提及，更甚者還有人說前黨主席朱立倫九度輔選新北市三重市“立委”補選的鄭世維，但鄭卻都選不上，劍指朱立倫的說法非常不厚道。

