黃秀霜：賴清德的兩岸論述會讓台灣陷危機

黃秀霜曾在2014台南市長選戰跟賴清德對決。（中評社 林谷隆攝） 中評社彰化3月19日電（記者 林谷隆）前“行政院長”賴清德宣布投入民進黨2020初選，挑戰尋求連任的蔡英文。曾經在2014台南市長選戰跟賴清德對決過的台南大學教育系教授黃秀霜表示，對照去年賴說要支持蔡英文連任，到今日賴領表參選，直接挑戰蔡，凸顯賴言行不一。賴的參選，早在年初幾位“台獨”大老登報“挺賴打蔡”就可以嗅到蛛絲馬跡。



對於賴清德參選宣示中，大打反中、統獨牌。黃秀霜告訴中評社，她不認同打統獨牌，台灣人民就希望就是維持現狀，兩岸和平，打台灣“獨立”，宣稱是“台獨”工作者，只是讓台灣陷於危機，任何一個政治人物，讓台灣陷於危機，都是對台灣人不負責任的做法，所以台灣人不會支持這樣恐嚇式的言論。



黃秀霜受訪表示，這次賴清德參選，由獨派大老聯名刊登廣告“表態支持賴清德參選，還請蔡英文不要連任”就有蛛絲馬跡可循。民心思變，百姓要得非常簡單，就是讓人民過好生活，回到經濟面，以人民為最高考量，不能只思考到意識形態。



對於3月16日台南“立委”補選結果，民進黨提名的郭國文勝選跟賴清德參選是否有相關？



黃秀霜回答，郭國文是賴清德重要的子弟兵，非常賣力幫他輔選，這次選舉也是賴清德在台南大本營的保衛戰，如果這次郭沒當選，賴清德不會投入民進黨初選。賴在補選期間，有不能輸的龐大壓力，選舉結果就是回到基本盤。



至於綠營強棒賴清德參選，是否逼迫國民黨徵召韓國瑜，進行一場強棒對決？黃秀霜回答，這是有可能，面對這樣的局勢發展，人心思變的過程，任何發展都有可能性，所以國民黨主席吳敦義先前才會說“要保留任何可能性”，我們站在重視台灣前途的立場，就是希望讓台灣人民安居樂業。



黃秀霜認為，回歸到人民的決定，黨中央已經有初選規則，就按照初選規則，身為國民黨員，無論初選、還是徵召，只要尊重按照遊戲規則產生的候選人，我們在基層都會力挺。



至於徵召要在初選啟動前，還是在初選後與提名之間。黃秀霜則認為，這個問題應該要由已經表態參選的朱立倫前主席、王金平院長、周錫瑋前縣長與吳敦義主席，共同坐下來協商，她身為基層黨員，會尊重黨中央的做法。