中評關注：賴清德難有轉圜　對決蔡受考驗

賴清德在台南“立委”補選期待，冒雨在街頭為郭國文助選。（中評社資料照） 中評社台南3月19日電（記者 趙家麟）前“行政院長”賴清德18日完成民進黨2020初選登記，將與蔡英文直球對決，投下震撼彈。以賴的行事風格，已經做的決定，似難有轉圜餘地，但也將面臨參選正當性的考驗。



18日上午賴清德赴民進黨中央黨部完成初選登記，陪同者包括成大醫院前院長陳志鴻（賴醫學院的老師）、前成大醫院整型外科醫師林聖哲（曾出任賴市府衛生局長），以及長期擔任賴在台南公職選舉的核心幕僚、退休國中教師王永順。



賴清德由醫界大老陪同，加深了外界對他出身醫界的形象。綠營各方派系要角的驚呼，則反映了賴做這項決定，並沒和太多人討論；當天領表、馬上完成登記，讓參選木以成舟，難有轉圜餘地，也在展現他參選心意已決。



賴清德如此的行事作風，在他台南市長任內，就曾因為對抗國民黨李全教橫奪議長，決定拒入議會，且前後長達234天，公然違背行政首長接受立法機關監督的基本民主機制。當時，包括民進黨議會黨團、新潮流系的地方主要領導人，事前也都不知道賴做了這個決定。



蔡英文已表態爭取連任，民進黨2020年大選本來定於一尊已無懸念，殊不知賴清德在辭卸“行政院長”兩個月後、在驚濤駭浪中險勝台南“立委”補後，突然決定在黨內初選與蔡英文直球對決。地方人士觀察，賴對重新再起，並不是偶然。



其一，賴辭“行政院長”返台南後，還是積極走訪地方，綠營的地方黨公職民代，他幾乎都拜訪了；其二，賴在自己的臉書，持續曝光，透過名人、媒體推薦台南風土民俗與美食，推薦農特產品，展現接地氣的一面；其三，賴持續公開他關心與台南震災後的倖存者的活動，維持關懷社會弱勢的形象。



對賴清德而言，最重要的是，這場全台最綠選區的“立委”輔選任務，賴卯足了勁，連續3周每日清晨7時，陪同候選郭國文在街頭拜票，而且是風雨無阻；黨內人士形容，賴自己參選也不曾見過賴如此拚命。現在看來，這一場“立委”勝敗與否，賴自己對他下一步的安排至關重要；如果敗了，對賴將是大傷，也沒有挑戰大位的底氣；最後有驚無險的保住一席“立委”，也成了賴下決定戰大位的最後臨門一腳。



綠營人士分析，賴在拿過70%至80%得票率最深綠的鐵票區，竟然還陷入苦戰，外有韓流強敵、內有分裂內憂，讓20多年來參選一路順利的賴，首次感受街頭冷暖，到民進黨已臨危急存亡之秋，才會喊出民進黨“剩下一口氣”的話，最後不惜打出哀兵牌、恐中牌加陳水扁牌，終能從各方都不看到的選情中逆轉勝。

