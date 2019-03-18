外交部：美方關於中非合作的論調不符事實

中評社北京3月18日電／針對美方官員訪問非洲時聲稱中非合作效果“被誇大”，外交部發言人耿爽18日表示，美方相關論調不符事實，漏洞百出，在非洲根本沒有市場。



在當日例行記者會上，有記者問：美國助理國務卿納吉近日訪問烏干達時稱，中非合作效果明顯被誇大。美國對非洲良政、安全等領域投入遠超中國，人們對此不在意，而中國修建體育場卻引起非洲民眾高度關注，令人十分“惱火”。中國貸款加重了非洲債務負擔，中國人還在非洲同當地人“搶生意”“搶工作”。中方有何評論？



耿爽說：“我們注意到近來美方一些官員在訪問非洲時一再就中非合作發表不負責任的言論。這是典型的酸葡萄心態，背後也反映出美方一些人士根深蒂固的零和博弈思維模式。”



他表示，中非友好源遠流長，中非友誼歷經時間和國際風雲變幻的考驗，任何勢力都無法撼動。在對非合作中，中方一貫堅持真實親誠理念和正確義利觀，促進非洲發展，改善民生福祉，不謀取政治私利，將自身優勢和資源都用在了非洲國家最需要的地方。中國向非洲國家提供融資，始終尊重非洲國家意願，立足非洲國家實際，注重項目的經濟社會效益，為非洲國家實現自主可持續發展作出了重要貢獻。



耿爽說，當前，中非合作的成果遍佈非洲各地，惠及非洲人民生活的方方面面。這些合作項目效果好不好，非洲人民最有發言權。今天的非洲需要的不是教師爺式的誇誇其談，而是夥伴間的真誠合作。事實上，非洲國家的領導人和人民已經多次站出來，對將非洲債務問題歸咎於中方的說法予以批駁。



“我們奉勸美方高官，既然在非洲訪問，就要在非洲的土地上多聽聽非洲人民的聲音，多為非洲做一些實事。”他說。