潘金英：賴清德登記初選代表蔡英文已被架空

前民進黨黨員、有意投入高雄林園大寮選區的“北漂媽媽”潘金英。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄3月19日電（記者 高易伸）隸屬民進黨新潮流系的前“行政院”院長”賴清德昨日登記角逐2020，正式挑戰現任蔡英文。外界關注同屬新系的“總統府”秘書長陳菊，會在蔡賴間如何取捨？過去曾任陳菊市政顧問達12年之久的前民進黨黨員、“北漂媽媽”潘金英接受中評社訪問表示，賴清德登記代表蔡英文已被架空，蔡不但贏不了賴清德，就連身邊的陳菊“屆時”也會歸隊。



如何解讀賴清德在“立法委員”補選後的第一個上班日，便果斷地登記參選？潘金英表示，“民進黨很會選舉”這句話不是講假的，新系在規劃每件事情時絕對不會“突發狀況”，他們多採預謀性、埋伏性、漸進性與階梯式的手段，賴清德不會突如其來地宣佈參選，根據她的評估，賴其實早已取得新潮流內部的認同。新潮流的選舉與操盤她一清二楚，只要是新潮流提名的幾乎都會當選。民進黨初選總是刀刀見骨，但新潮流就是有辦法撫平傷口，因為他們懂得政治分贓、利益交換。



潘金英原為民進黨18年黨齡黨員，蔡英文參選2012年“總統”時，潘在高雄為其籌組“群英婦女會”力挺。去年她被韓國瑜感動，以“北漂媽媽”的身份挺韓，並退出民進黨。如今戶籍在高雄林園的她也被基層支持者勸進，希望能代表出來角逐“立委”，對決現任綠委林岱樺。



對於賴清德的參選，潘金英觀察，賴清德登記參選代表蔡英文已無法掌控新潮流。過去高雄市在陳菊主政下，只要是新系“立委”提名都會過關。而不是新潮流“立委”也會被收編納入新系底下。



至於“總統府”秘書長陳菊會挺賴或者挺蔡？



潘金英說，陳菊一定會挺賴清德！換句話說，陳菊現在不當蔡英文的秘書長行嗎？高雄市負債累累、土地一塊塊賣，這些錢在陳菊任內怎麼使用的有交代清楚嗎？依陳菊現在的權位，司法機關有誰敢動她？



潘金英表示，陳菊現在當然不會辭去職務表態力挺賴清德，但等到時機成熟時，屆時大家就知道了。這是她在民進黨18年，當陳菊顧問12年，對新潮流與陳菊的認知。新系之中只要有人想參選，沒獲得新潮流的認可，是不可能自己跑出來的或參加初選的。當然過去歷史也有例外，但大多都被“幹掉當肥料”。



潘金英說，從賴清德登記參選那一刻，我們可以知道現在的蔡英文其實已經被“架空”了。雖然新潮流大姐陳菊當蔡英文的左右手（“總統府”秘書長），但時機成後時，賴蔡對戰時，陳菊一定會歸隊，這是她可以斬釘截鐵講的。



潘金英認為，2020大選很可能演變成“新潮流與獨派”力戰“韓流”，韓國瑜有沒有Guts(勇氣)承擔？此外，韓國瑜代表藍軍出馬角逐2020還要考慮到“高雄市民的格局跟氣度”。