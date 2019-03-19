台中副市長令狐榮達率團訪閩浙尋合作機會

台中市副市長令狐榮達從18日晚間至23日率團赴中國大陸參訪及交流。（照片：台中市政府提供） 中評社台中3月19日電／為行銷台中並促進兩岸城市交流，台中市副市長令狐榮達18日晚間至23日率團赴福建、浙江等地拜會，針對農產品外銷、觀光旅遊、兩岸城市郵輪及航班直航、文化展演、經濟發展等議題交流，期盼探尋可能的合作模式與機會。



台中市政府出訪，成員包括台中市副市長令狐榮達、台中市政府秘書長黃崇典、經發局長高禩翔、農業局長蔡精強、觀旅局長林筱淇、副局長陳育正及文化局副局長施純福等人，將與大陸城市進行農業、觀光、文化、經貿參訪交流。



台中市副市長令狐榮達表示，這次市府團隊將出訪褔建省福州市、泉州市、廈門市、浙江省杭州市、寧波市等五個城市，出訪日期從即日起至23日，此行出訪責任重大，重點希望行銷台中，與對岸城市進行經貿、文化交流、並藉以推展台中市的觀光丶農產品，此外，也會就兩岸媽祖文化交流等議題，探尋可能合作模式及機會。



令狐榮達進一步表示，台中市長盧秀燕上任後，首要工作即是拚經濟，全力拓展通路讓“貨出去、人進來”，除積極與國際接軌外，對於兩岸區域間文化、觀光等各項交流合作事務，也非常重視，並邀請台灣媽祖聯誼會會長鄭銘坤，居間協助兩岸媽祖文化之交流。



令狐榮達提到，由於福建省福州市、泉州市與台中有密集宗教文化方面的民間交流；廈門市的觀光郵輪發展也可成為台中發展觀光的借鏡；浙江省會杭州市與寧波市商業發達，這些城市均為大陸地區重要城市，這次赴陸參訪，將有助未來的合作發展。