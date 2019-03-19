快評：政治情勢遽變　2020生死戰

中評社快評／賴清德昨天登記參加2020大選民進黨黨內初選，反手“逼宮”之快出乎很多人意料。此前已透過美國媒體表達將競逐連任意向的蔡英文，昨天宣布將在本周登記初選，正面迎戰賴清德。民進黨初選“蔡賴之爭”正式開打。



賴清德拚2020大選早有先兆，布局甚深，包括深綠勢力從台前到幕後一直都在力挺。3月16日4席“立委”補選民進黨贏得台南、新北關鍵2席，成為賴清德挑戰蔡英文的本錢及良機。賴清德出手快、狠、準，讓挺蔡陣營措手不及。



民進黨前代主席、基隆市長林右昌昨天說，過去民進黨內的競爭常常殺到流血見骨，在初選後傷痕深刻難以撫平，並經常種下敗選之因。“蔡賴之爭”讓林右昌及黨內很多人憂心。對蔡而言，這也是一場政治前途的生死戰，如果賴勝出，蔡的連任之路即告終結，成為第一個無法連任的“總統”、及第一個未獲黨內提名的現任“總統”。



“蔡賴之爭”不全是民進黨家務事，對國民黨黨內初選將造成什麼影響，還需觀察。賴清德出選也會讓大陸更提高警覺，因為賴清德的“台獨”主張比蔡英文更激進。賴清德不僅公開聲稱“自己是務實的台獨工作者”，還主張“正名、制憲”，一旦賴勝出初選，兩岸關係的警報聲肯定會拉得更急更響。



賴清德在“立委”補選剛落幕即宣布出戰黨內初選，印證那句話，政治一日都嫌長。台灣政治情勢遽變，無論對藍綠、對台灣，2020都是一場生死戰，藍綠內部、藍綠之間難免會殺到流血見骨；台灣及兩岸關係的前途，無疑會深受2020這場大選的結果影響。