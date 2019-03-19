中評關注：賴清德點名韓國瑜對決　盤算啥？

針對賴清德的點名，韓國瑜表情嚴肅。（中評社 資料照） 中評社高雄3月19日電（記者 蔣繼平）民進黨“總統”大選黨內初選登記首日，前“行政院長”賴清德表態“勇於承擔責任”領表登記，拋下震撼彈，雖然看似有如一場綠營內鬥，勢必造成內傷，但是賴卻拋出直球對決大招，點名最強對手中國國民黨籍高雄市長韓國瑜，一來邊緣化其他太陽，也加深了藍營黨內矛盾。



被視為2020大選前哨戰的316四席“立委”補選結果出爐，國民黨意外只拿到一席，讓“全壘打”的期待破滅，讓用力輔選的韓國瑜聲勢頓挫。不過同樣積極輔選的賴清德，用“只剩一口氣”喚起綠營基層的憂患意識，扳回一面，趁勢於18日領表登記參與黨內初選。



被視為“韓流”共主的韓國瑜，不過這次外溢效應有限，雖然結果就像韓國瑜講的“贏的不算贏，輸的不算輸”“民進黨贏了席次，輸了選票；國民黨輸了席次，卻贏了選票”，但是補選結果不如意，卻又得仰賴韓的結果，恐怕只會加深基層支持者強化“非韓不可”的想法。



“立委”補選結果，顯示如果不派韓國瑜參選，就沒有勝算，將會增加韓國瑜參選的壓力，但是塑造“全黨靠一人”的情況，只會讓其他“太陽”更加邊緣化，早已表態參選的朱立倫、已宣布參選的王金平、尚未表態的吳敦義來說，戲份重要程度遠不如韓國瑜。



另外，賴清德跳出來登記參選，還只有單獨點名“韓國瑜”叫陣，韓被視為潛在2020最大對手，賴還稱讚韓是“百年一見的政治奇才，希望來一場君子之爭”。這番話不禁讓人想問？到底賴清德把其他國民黨的太陽們放到哪裡去了？是故意不提，還是根本沒被視為對手？或是意在加深國民黨內的矛盾？顯然用心頗深。