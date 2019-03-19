穩健貨幣政策：抓牢關鍵所在 要緊之處發力

從金融數據的“量”上看，穩健貨幣政策的取向沒有發生改變。 中評社北京3月19日電／中國人民銀行近日發布了今年以來的相關金融數據。雖然只是兩個月的數據，卻受到市場各方關注，其中一個重要原因，是社會融資規模增速出現較大幅度回升。



人民日報發表署名午言的評論文章表示，去年底召開的中央經濟工作會議要求，宏觀政策要強化逆周期調節。一開年的金融數據出現明顯回升，在令人振奮的同時，也引起一些猜測：這是不是在“放水”？



文章分析，從金融數據的“量”上看，穩健貨幣政策的取向沒有發生改變。宏觀政策取向穩定與適時預調微調，這二者並不互斥，而是一個事物的兩面，存在統一辯證的聯繫。穩健貨幣政策要以穩為主，就是要有效實施逆周期調節，同時也要把握好度。具體來看，貨幣條件要與保持經濟平穩增長及物價穩定的要求相匹配，既不能鬆，也不能緊。要根據保持經濟平穩增長和防範系統性風險的要求，實現總量適度，信貸結構優化，同時還要兼顧外部均衡，在多目標中把握好綜合平衡。



從當前貨幣政策操作看，廣義貨幣和社會融資規模合理增長，與經濟形勢發展變化相適應，體現了逆周期調節的要求，節奏上也受季節性因素的影響，根本談不上“放水”。中國銀行業普遍有“早投放，早收益”、爭取“開門紅”的經營傳統，年初往往貸款投放較多，因此不宜對一兩個月的數據過度關注。



從金融數據的“結構”看，更是凸顯了定向調控、精准施策的思路。實現高質量發展，就要讓經濟結構優起來，讓新興產業壯起來，把發展短板補起來，因此不能讓寶貴的金融活水漫溢四野，而是要按照高質量發展的要求，將其導向發展效率更高、發展空間更大、發展需求更迫切的領域，為經濟持續健康發展夯實基礎。就當下而言，金融尤其要抓住發展大局的關鍵所在，在緊要之處持續發力，將政策效應發揮到最優。



1月份的中長期貸款自2018年8月份以來首次出現同比多增，2月份延續了這一趨勢，特別是工業和製造業貸款增速回升，高技術製造業貸款增速比較高，說明企業貸款結構在優化，金融對高技術企業支持力度顯著加大，不含房地產業的服務業中長期貸款也在增加，這些都是貸款結構的積極變化，反映了經濟結構調整、供給側結構性改革的成效。未來，金融的重要使命仍然是緊扣供給側的優化和升級，強化服務實體經濟能力，形成金融和實體經濟的良性循環。



文章指出，引導資金流向民營企業、小微企業等領域，補齊發展的短板，也是今年以來金融運行的顯著特點。從數據上看，普惠小微貸款保持較快增長，1月份增加2109億元，增量是上年同期的2.6倍。近日，《關於加強金融服務民營企業的若干意見》發布，就金融服務民企打出了遠近結合、標本兼治的組合拳。相關部門還出台指導意見，提出加大對鄉村振興領域的支持力度，更好滿足鄉村振興多樣化、多層次的金融需求。這既是相關領域的“利好”，也是金融在服務全局中實現自身更大發展的必然要求。

