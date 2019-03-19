超預期減稅降費給企業五大福音

中評社北京3月19日電／今年兩會，政府工作報告顯示，2019年全年減輕企業稅收以及社保繳費負擔將近2萬億元。這一數字不僅較去年全年的減稅降費規模有實質性的增長，還遠高於市場預期。可以說2019年屬於減稅降費力度迅猛的一年。



國際金融報發表財經評論員郭施亮文章表示，具體而言，從減稅降費的清單來看，對於製造業等行業，將從現行16%的增值稅稅率調降至13%，而交通運輸業以及建築業等行業，則從現行10%的增值稅稅率調降至9%。社保降費方面，下調基本養老保險單位繳費比例，各地可降至16%。對於小微企業，則強調兩個“不得”原則，即不得採取增加小微企業實際繳費負擔的做法，以及不得自行對歷史欠費進行集中清繳，由此也為小微企業吃下一顆定心丸。



值得一提的是，就在此次超預期減稅降費之前，前期的新個稅法，則為工薪一族群體明顯減負。其中，除了對個稅起徵點實施一定幅度地提升外，還增加了專項附加的扣除項目，其中包括贍養老人支出、子女教育支出、繼續教育、大病醫療、住房貸款利息及住房租金等，這也是新個稅法為工薪一族帶來了實實在在的減負福利。



文章分析，如此超預期的減稅降費，給企業更是帶來了實實在在的福音，具體而言，主要表現在以下五個方面。



第一，實質性的減稅降費，有利於降低企業的成本，同時有利於盤活企業的經營活力以及創新能力。其中，從增值稅稅率下降角度來看，製造業等主要領域受益明顯，有利於提振實體經濟的發展活力。至於社保降費方面，部分社保繳納率比較高的企業將會受益。



第二，質性的減稅降費，對企業的盈利狀況，將會起到積極刺激的影響，而企業借助降低成本、減輕負擔等形式改善盈利的能力，反映到資本市場的上市企業身上，則是體現在業績增厚、盈利增速回暖的預期。



第三，減稅降費仍可以提升企業的現金流優勢，從一定程度上增強企業的抗風險能力，提升企業應對經營風險、財務風險乃至外部風險等因素的底氣。



第四，隨著財務狀況以及現金流狀況得到明顯改善，實際上有利於增強上市企業的股票回購意願，或者增加上市企業的股票增持需求等。對於二級市場的股票價格，也是起到很好的積極影響作用，甚至有利於上市企業股票價格的中長期走勢。



第五，企業成本減輕，還會把減稅降費的積極影響傳導至消費環節上，間接刺激消費需求，讓部分消費者也享受到企業減稅降費所帶來的福利。



值得一提的是，對於此次減稅降費，主要體現在增值稅稅率的降低以及企業社保繳費的負擔降低等方面。其中，作為我國第一大稅種，增值稅稅率的下降，實際上具有普惠性的特征，對多數行業的減負效果還是非常明顯的，其中對製造行業以及小微企業受益更為顯著。此外，從此次減稅降費舉措來看，意在確保主要行業的稅負明顯降低。



文章指出，對於企業而言，減稅降費是一個重要的發展契機，但與此同時，更需要提升企業的核心競爭力，增強企業的競爭意識。此外，還需要在拓寬融資渠道、降低融資成本等方面下功夫。由此一來，才能夠更好體現出減稅降費的積極效果，且在未來的競爭環境中獲得更好的發展空間。



實質性超預期減稅降費不僅有利於盤活企業活力，減輕企業負擔，還可以起到提振經濟信心、改善經濟發展形勢的影響，可謂一舉多得。



