富權：賴清德參選“總統”衝擊綠白藍佈局

賴清德 中評社香港3月19日電／國民黨的“三顆太陽”爭鬥戰正夯，尚未落幕之際，意想不到的是，民進黨也爆發了“兩顆太陽”之爭。賴清德昨日在民進黨開始進行“總統”黨內初選領表登記作業的首天，就“突襲”式地前往民進黨中央進行領表登記，擺明一副挑戰蔡英文的樣子。因為他說二零二零年的“總統”大選，是他與韓國瑜之間的競爭，當然就沒有蔡英文的份兒，而且也不把柯文哲放在眼內。賴清德的此舉此言，在民進黨內外都引發震撼。



澳門新華澳報今天發表富權的文章說， 賴清德領表登記的時間點，選得既準更“刁”。他是覷準蔡英文自我感覺良好，認為黨內都已擁戴自己為唯一提名人，再次代表民進黨出戰“總統”，沒有“大咖”與她爭峰，即使有人跳出來領表也是旨在出風頭，並不是真的要選的“小咖”，實際上過去也有過新的戲碼上演，因而就很篤定，在十八日至二十二日的領表登記期間，只是選擇在臨出境訪問的前夕領表，大有“舍我其誰，誰與爭峰”之意況。但賴清德卻是“突襲”式地搶飲了“頭啖湯”，將台灣政壇和媒體的所有關注焦點都吸納凝聚在自己的身上，讓蔡英文黯然失色。就此，單是在黨內初選的“起手式”上，賴清德就已經佔領了輿論高地。



當然，民進黨中央安排的“總統”黨內初選領表登記作業流程的“第一天”，恰好就是台灣地區第二階段“立委”補選後的第一個工作日。而在此前的周六，政界和媒體都將關注焦點集中在“立委”補選的投票過程及結果上；週日則是“累壞了”之後的休假期，因而賴清德對領表初選“策劃於密室”的動作，就易於保密，更能發揮“出其不意”的效果。而從昨日各方的反應看，果然如此，就連蔡英文也感震驚，被“震”得措手不及，不知如何反應，只能是透過“總統府”發言人表示，蔡英文將會在出訪前領表登記，而沒有任何反應性的表態。這也難怪，因為賴清德就是衝著自己而來，無論是如何回應，都要考慮自己“總統”的高度，以及爭取連任的實際境地，說錯了，或是雖然說對了卻被政界媒體錯誤解讀，都是政治上的災難。單是這一點，賴清德就完全掌握了主動權，蔡英文處於被動地位。